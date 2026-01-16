招商契約15年 北車商場將改建

台北車站即將要有新面貌，「台北車站大樓G+2、G+1、U-1層增建、改建、修建及營運移轉案」，昨起招商。台鐵公司表示，本案交通節點包括高鐵、台鐵、台北捷運、機場捷運與國道客運，每日超過六十萬人次的流動，具高度商業發展潛力。

台鐵公司表示，本案場域於民國九十四年依促進民間參與公共建設法規定，由當時最優申請人微風場站開發股份有限公司得標，歷經續約，契約將於今年七月廿四日屆滿，即日起公告重新招商，收件到三月廿日。

有哪些業者有意願投標？台鐵公司表示，暫不方便透露業者名稱，但目前有意願者都是很大型的百貨業、超商業，甚至有些是已在台鐵其他場站經營業者，大家都非常積極備標。

該招商案計畫以「意象再造、魅力美食、魅力購物、國際友善、國際觀光、公益空間、安全環境及AI智慧」為八大發展主軸，以車站長期發展為願景，除意象煥然一新，更期待定位結合中英日韓等多語指標、國際化服務體驗，在地美食、品牌文化的展現，形塑友善、開放且具國際視野的公共環境，讓旅客、民眾與國際訪客皆能透過台北車站，更深入的認識台灣，連結世界。

契約期間共十五年，含增改建期二年八個月，其餘為營運期，投資金額不低於七點六五億元，計畫範圍包括二樓及其範圍內公共空間、一樓、地下一樓，樓地板面積總計一萬四千二百九十七平方公尺，約四千三百廿五坪。開發權利金為六千萬元，固定權利金每年不低於一點二億元，另外還有營運權利金依營運狀況依比例收取。台鐵公司預計廿日辦理招商說明會。