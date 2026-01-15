護理師挺護病比入法 籲配套要到位

民眾黨立法院黨團提出醫療法修正草案，要求衛福部將「護產代表」納入諮詢委員會，以訂定醫院護病比，違者最重將給予停業處分，草案昨進行朝野協商。護理師護士公會全聯會等護理團體昨發布聯合聲明，表態支持護病比入法，但提醒政府與立法機關需同步規畫配套措施，包括強化人力補充與留任政策等。

民眾黨團要求衛福部應邀集學者、專業團體代表成立諮詢委員會，每年定期檢討、調整或增減有關醫院病床配置的輪班護產人員比例，且委員會中護產代表人數不得少於二分之一，違反規定者最高可處五十萬元罰鍰，違反三次未改者最重將被停業處分。

立委陳昭姿說，賴清德總統二○二三年競選時曾承諾，兩年內讓護病比入法，但至今衛福部都在閃躲。據她了解，全台空床率約四成，主因是護理師不足，民眾黨版本未將護病比數字入法，而是讓護理人員參與討論、表達意見。

護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴說，護病比入法為護理界共識，但政府、醫療機構等應設法補足人力，留任政策先行，否則法規上路，護理人力未改善，醫院為符合護病比，恐關閉病床因應，影響民眾就醫權利。

社區醫院協會理事長朱益宏說，偏鄉的地區醫院為當地醫療主力，一旦護病比入法，醫院被迫關床，後遺症恐比都市醫院更加嚴重，若又屢次挨罰、關門大吉，對民眾就醫權利是「核彈級」的影響，應審慎評估。

衛福部統計，全國護理執業人數截至上個月，回升至十九萬八五二六人，比去年同期增加四六五○人，且過半數回到醫院服務。衛福部次長林靜儀說，若護病比硬性入法並連結停業處分，一旦發生不可預期的缺工或大量傷患，許多偏鄉或資源不足區的醫院將無法經營。

立委蘇清泉憂心，護病比正式入法將讓偏鄉醫院難以負荷，他尊重民眾黨團提案，但期盼先暫緩討論，等國民黨提案出來再協商。昨主持協商的民眾黨團總召黃國昌說，目前距三班護病比入法似乎還有距離，待國民黨團版本、民進黨團提出具體意見後再開會討論。