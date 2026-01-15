衛福部備戰春節 獎助基層開診、加強患者分流

今年春節連假長達九天，行政院會昨通過衛福部「一一五年春節醫療量能整備專案」，預計投入十六億元，提早監測各院每日急診量能、落實輕重症患者分流、擴充醫療量能，急診及住院診察費與護理費於春節期間百分之百加成，並要求傳染病特別門診八成獎勵金發予第一線工作人員，避免重演去年急診壅塞情形。

醫事司長劉越萍說，春節急診量能為平日一點五至一點七倍，去年因流感與醫療院所休診，急診量能耗時一個月才恢復常態。為此，今年制定四大策略，首先是及早因應，設有急診監測七項指標，並請藥商提高季節性傳染病藥品安全庫存及供應量，其次為患者分流，開設傳染病特別門診、假日急輕症中心（UCC）；第三是擴充醫療量能；第四為強化區域聯防，確保醫療網絡運作。

去年春節逾十九萬人次就醫，造成各大醫院急診壅塞。疾管署長羅一鈞說，今年流感疫情上周開始爬升，預估春節類流感單周就醫恐達十三萬人次，雖將去年偏低，但仍針對呼吸道及腸胃道等傳染病，獎勵急救責任醫院初一至初三開設傳染病特別門診，每診次獎勵一萬元，若看診醫師為兒科、感染科或胸腔內科，每診次獎勵一點五萬元，並要求八成獎勵將分配相關人員，預計提供至少一千診次。

另，考量春節連續假期，民眾南來北往恐造成疫情擴散，今年一月廿日至二月廿八日，將擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，庫存量有二二五萬人分。

為獎勵基層診所於春節開診，健保署長陳亮妤說，西醫診所診察費與藥事服務費於除夕至初三加成百分之百，小年夜、初六等也有百分之卅至百分之五十不等的加成。醫院端部分，急診及住院診察費、護理費等在春節時也加成百分之百，盼藉此增加開床數以減少急診壅塞。

至於，六都設十三處UCC，從小年夜的前一天至初六間，除了除夕及初五不開診外，其餘時間均提供服務；此外，門診靜脈注射（ＯＰＡＴ）計畫於連假期間放寬上限至七天，相關費用加成百分之百；慢性病患只要慢箋領藥期落在春假內，均可於一月三十一日起提前十四天回診領藥。

食藥署副署長王德原說，目前已要求藥商針對呼吸道及腸胃道藥品備足至少二至三個月安全庫存，將優先供應基層院所與社區藥局。衛福部次長莊人祥呼籲，六個月以上民眾應盡速接種新冠及流感公費、自費疫苗；春節期間民眾若有就醫需求，可善用健保署「快易通」Ａｐｐ即時查詢鄰近醫療資源。衛福部春節醫療量能整備專案自一月三十一日起執行至三月一日止。