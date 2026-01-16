快訊

2026房市高唱碎心戀！顏炳立：蛋白區恐跌10％ 出現「價修換量」格局

北車商場招標 微風、京站爭搶

聯合報／ 記者林海／台北報導
台北車站商場重新招標，台鐵喊出營收要破五十億元，權利金則首度採用「累退制」。記者許正宏／攝影
台北車站商場重新招標，台鐵喊出營收要破五十億元，權利金則首度採用「累退制」。記者許正宏／攝影

業界關注的台北車站商場昨起開始招標，不少有意願投標的業者緊盯台鐵開出的條件，台鐵喊出營收要破五十億元，權利金則首度採用「累退制」，有業者就表示，權利金方面是誘因，但是能否獲利還是要精算；也有先前被點名的業者已經決定不參與。

此次台北車站商場重新招標，現任的經營業者微風集團早已表達「勢在必得」的決心，而京站、新光三越、統一超等先前被點名的業者都已經所有表態，而已經在北捷插旗的誠品也在評估中。

由於招標作業才剛開始，業者大多先維持低調態度，微風表示，「持續專注提供旅客優質的服務與商場經營，針對公告的招商規範進行審慎研究與專業評估」；京站則說，因為長期看好西區門戶計畫所帶動的北車商圈發展潛力，對於台鐵公告的商場招商計畫，以持積極開放的態度規畫相關的投標方案。

台鐵這次公告招商契約期間為十五年，可優先續約八年，希望藉由拉長經營年期，吸引業者投入更大規模資本支出，全面升級商場硬體與經營策略，並首度採用權利金累退制，營業額愈高，抽成比例就更低。

先前被點名是有力競爭者、已有南港、板橋、新左營三個車站型商場的環球購物中心指出，微風已經營十多年，現有的後端設備與管線勢必都需要新業者來全面更換，這會是一筆很高的「隱形成本」，加上先前得標的高雄車站也要在二○二八年投入營運，因此不會參與台北車站的招標。

也有業者表示，台鐵此次採權利金累退制，與過去的包底抽成不同，但台鐵喊出了營收要達到四十至五十億元，事實上，過去微風經營有成，營收最高也不過卅億元左右，且去年還出現衰退，台鐵可能過於樂觀。

業者直言，要達到多少業績才能累退，到底能不能享受到，投入的改裝、更新費用絕對是以億元為單位，後續招商成本也不低，最長廿三年的經營時間，能否賺回投入的成本進而獲利，其實是一個問號，這一局可能只有口袋極深的大集團才玩得起。

台北車站 微風 京站 誠品

