影／星宇北美第5航點鳳凰城開航 K董親駕首航班機

星宇航空北美第5個航點鳳凰城今天開航，首航班機於晚上8點45分起飛，由星宇航空董事長張國煒親自駕駛。初期將以每周3班營運，計畫3月增加至4班。首航活動在桃園國際機場第二航廈D7登機門盛大舉行，外交部長林佳龍、台北市長蔣萬安、美國亞利桑納州鳳凰城市市長蓋蕾歌（Kate Gallego）等貴賓親臨現場見證歷史時刻。

鳳凰城市長Kate Gallego表示，星宇航空是首家宣布開通鳳凰城直飛亞洲航線的航空公司，這座新的「空中橋樑」展現了鳳凰城與台北是47年姊妹市的深厚情誼。直飛航線的開通，與台積電（TSMC）在鳳凰城的投資相輔相成，將進一步鞏固兩地在航空與半導體產業的強大夥伴關係。鳳凰城不僅是台灣企業進入美國市場的門戶，更將透過星宇航空的高品質服務，讓兩地的科技人才與商務往來更加無縫接軌。

星宇航空執行長翟健華指出，鳳凰城具備強大商業與旅遊潛力，也擁有豐富的觀光資源。近年來隨著大量科技企業進駐，鳳凰城已發展為創新產業重鎮，展現出觀光與科技並進的多元魅力。星宇航空持續強化亞洲與北美之間的航網布局，並透過與美國航空合作，旅客搭乘星宇航空抵達鳳凰城後可銜接美國航空航班前往超過40個美國內陸航點。此合作也將串聯星宇航空綿密的東南亞航線，吸引更多往返亞洲與鳳凰城間的商務與轉機旅客，滿足市場對高品質服務的需求。

外交部長林佳龍透露，旅居亞利桑那州的台灣鄉親以及台積電員工都希望兩地能有直航，也希望外交部在亞利桑那州設立辦事處，這條航線的開通縮短了兩地的距離，更象徵台灣與鳳凰城之間經貿與情感的深度連結。星宇航空六年前克服萬難通過「五階段審查」進入這個市場，相信星宇看上這條航線的眼光，未來的旅客還會更多。

台北市長蔣萬安表示，新的直飛航線是跨越萬里的空中橋樑，串接台北和鳳凰城及台灣和美國更密切的連結，鳳凰城現在是台灣半導體產業在美國的重鎮，台積電正在鳳凰城扎根，台北也因為輝達的進駐成為引領全球AI科技產業的最強引擎。台北市與鳳凰城是47年姐妹市，他和蓋蕾歌過去3年都有見面，雙方討論氣候變遷、智慧城市，今年更讓台灣和美國小選手進行少棒比賽。

星宇航空台北-鳳凰城首航儀式上貴賓雲集，鳳凰城市長蓋蕾歌Kate Gallego、市議員Ann O’Brien、鳳凰城國際機場航空局局長Chad R. Makovsky，鳳凰城市姊妹市的台北市市長蔣萬安、外交部林佳龍部長、交通部常務次長林國顯、桃園國際機場董事長楊偉甫及美國在台協會（AIT）代理處長梁凱雯都到場慶祝星宇航空開航鳳凰城。

歡慶鳳凰城航線開航，星宇航空為首航旅客準備多重驚喜好禮，包括專為鳳凰城航線打造的「鳳凰城輕便斜背包」、具有當地特色的「仙人掌原子筆」，鳳凰城首航紀念貼紙及DJB美國7日吃到飽eSIM「艾美利卡」，為旅客留下獨特紀念。頭等艙及商務艙旅客還能獲得Garmin GPS智慧腕錶Venu X1與Venu 4。旅客張先生表示，很高興星宇能開航鳳凰城，因為他是台積電供應商，跟過往飛到洛杉磯再轉機前往能省下7小時，而且時間點非常好，知道首航班機訊息後就猜想是K董自己開，馬上就請旅行社訂票了。 美國亞利桑納州鳳凰城市長蓋蕾歌（左）到場慶祝星宇航空開航鳳凰城、鳳凰城市姊妹市的台北市市長蔣萬安也到場，雙方於首航儀式上談話。記者黃仲明／攝影 台北市長蔣萬安（左）表示，台北市與鳳凰城是47年姐妹市，他和蓋蕾歌（右）過去3年都有見面，雙方討論氣候變遷、智慧城市，今年更讓台灣和美國小選手進行少棒比賽。記者黃仲明／攝影 星宇航空為首航旅客準備「鳳凰城輕便斜背包」、「仙人掌原子筆」，鳳凰城首航紀念貼紙及DJB美國7日吃到飽eSIM「艾美利卡」等好禮。記者黃仲明／攝影 星宇航空北美第5個航點鳳凰城今天開航，董事長張國煒親自駕駛首航班機，機場公司噴灑水門禮祝賀。記者黃仲明／攝影 星宇航空北美第5個航點鳳凰城今天開航，董事長張國煒親自駕駛首航班機。記者黃仲明／攝影