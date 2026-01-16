快訊

核三2年內安檢 申請再運轉

聯合報／ 記者潘奕言劉星君／屏東報導

核三廠昨天舉行新舊任廠長交接典禮，由台電董事長曾文生監交，新任廠長陳新儒表示，核三廠正推動「自主安全檢查」，邀國外專家完整安檢，預計一年半至二年完成安檢報告後，申請「電廠恢復再運轉」，並承諾會傾聽地方聲音，與地方共存共榮。屏縣府強調最重要原則是「安全」，恆春等鄉鎮長則多表示樂觀其成。

曾文生表示，核三已進入運轉相關精進工作，但核安應該要用「庶民語言」讓大家都聽得懂。

陳新儒是清大核工博士，一九八九年進台電服務，基層經驗紮實。他提到未來會以「核安首要」為核心，期許核三全體員工以「核能安全」為首要任務，確保電廠安全無虞。

陳新儒說，將邀請國外專家對核三廠進行完整安檢，預計一年半至二年內提出報告，目標是「申請電廠恢復再運轉」。他也承諾未來會主動傾聽地方聲音，晉用人才並與產業連結，讓核三廠與地方共存共榮。

屏東縣府發言人王品晴表示，核三要重啟，最重要原則就是「安全、安全、還是安全」，台電公司要做各種評估，務必要把恆春半島鄉親的生命財產安全擺在最優先，並以最嚴格的標準來面對社會檢驗。

恆春鎮長尤史經說，核三能重啟當然愈快愈好，不過安全還是要放第一，要經過專家安檢通過才能重啟，相關的睦鄰工作一定要落實，目前回饋金因核三仍處於除役階段仍有發放，只是少了特別補助款每年約七、八百萬元。

車城鄉長陳政雄也對核三重啟樂觀其成，他說，在尊重專業、做好核安工作下，希望重啟速度能快一點。新廠長是老核三員工，兩部機組也一直維持得很好。核三停役後，特別補助款大概只有之前的十分之一，對地方財政影響很大。

核三 核能 缺電 台電 恆春

