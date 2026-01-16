快訊

2026房市高唱碎心戀！顏炳立：蛋白區恐跌10％ 出現「價修換量」格局

律師：中油應停工 限期提對策

聯合報／ 記者李柏澔陳儷方／台北報導

三接工程是否造成一級保育類柴山多杯孔珊瑚數量顯著下降？環團和中油各說各話，律師表示，工程破壞藻礁生態系，已嚴重違反環評承諾，要求環境部應依法命中油限期提出因應對策，甚至應依法停工，環境部表示，會再和相關單位討論。

蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，海岸管理法第一條明定確保自然海岸零損失，同法第七條第一款也明訂優先保護自然海岸，並維繫海岸的自然動態平衡、第三款甚至直接寫明保育藻礁等，並維護其棲地與環境完整性，即使有對海洋友善的法律，但最後卻常輕易為開發犧牲生態，藻礁受到的傷害已不可逆。

藻礁行政訴訟義務律師張譽尹表示，藻礁公投團隊經過充分研究，在二○二一年十一月提出台北港的替代方案，但民進黨政府卻散布台北港替代方案並不可行等假訊息，如今中油開發三接弊案叢生，藻礁生態系更奄奄一息，而台北港N7到N9迄今仍然閒置或拿來停放大量未銷售的車輛，根本未獲得有效的利用。如果政府當時決定把開發地點改到台北港，這個案子根本不需要走到今天這樣的悲劇。

張譽尹指出，環評法第十八條有追蹤考核機制，經濟部應該要依法命令中油提出環境影響調查報告書，並要求中油限期提出因應對策，如果生態被破壞的情形還是那麼嚴重，經濟部或環境部應該依法命令中油停工。環境部環境管理署副組長凃邑靜表示，會再和相關單位討論。

三接不只環境保護能力遭質疑，去年底三接外推方案外廓防波堤新建工程也遭爆涉及浮編工程預算，經濟部次長何晉倉表示，該案已進入司法階段，經濟部也會配合北檢調查。

