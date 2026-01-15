快訊

星宇台北鳳凰城首航 航線開闢加速商務及旅遊交流

中央社／ 桃園機場15日電

星宇航空今天開航鳳凰城，執行長翟健華表示，初期每週3班，計劃3月增為每週4班。鳳凰城是僅次於台灣，全世界重要的半導體產業聚落，航線開闢將加速兩地商務及旅遊交流。

星宇航空今天開航北美的第5個航點鳳凰城，班機於晚間8時45分首航，並由董事長張國煒親自駕駛，首航活動在桃園國際機場第二航廈D7登機門盛大舉行，外交部長林佳龍、台北市長蔣萬安、美國亞利桑納州鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego）等人都親臨現場見證歷史時刻。

林佳龍致詞表示，他常遇到在亞利桑納州的台灣人，或是現在去工作的台積電員工說有2個願望，1個願望在今天實現，就是直航；第2個願望是希望外交部在亞利桑納州設辦事處。這5年在亞利桑納州新設的廠，有將近300名台積電相關員工的寶寶誕生。台積電資深副總經理也告訴他，去年已經有盈利，不是很多人批評說台積電是被迫去美國投資，台積電現在是很高興、要增加更多投資。

台北市長蔣萬安說，今天不只是直飛新航線，更是跨越萬里的空中橋梁，串接台北和鳳凰城及台灣和美國更密切的連結，鳳凰城現在是台灣半導體產業在美國的重鎮，台積電正在鳳凰城扎根，台北也因為輝達的進駐成為引領全球AI科技產業的最強引擎。

蓋雷哥透過翻譯表示，星宇航空開通鳳凰城直飛亞洲航線，不僅象徵兩地交通的躍進，更是鳳凰城與台北市47年姊妹市深厚情誼的具體展現。直飛航線的開通與台積電（TSMC）在鳳凰城的投資相輔相成，將進一步鞏固兩地在航空與半導體產業的強大夥伴關係。

翟健華說，這是星宇第5條長程航線，星宇始終把鳳凰城放在規劃的航網藍圖內，經過5年籌備在去年初拍板定案開闢航線。鳳凰城是僅次於台灣，全世界重要的半導體產業聚落，還有航太、無人機、自動駕駛產業，更有3座世界級國家公園，航線開闢必會加速、加深兩地商務或觀光旅遊交流。

翟健華指出，鳳凰城航線開航初期是每週3班、計劃在3月增為每週4班，未來除規劃以A350-1000機型投入鳳凰城航線外，也將陸續投入北美及歐洲航線，預計年底前加入共14架新機，總機隊數將達43架。

鳳凰城 航線 台積電

