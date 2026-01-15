財神爺人呢？威力彩頭獎連23槓 下期獎金上看5.7億

快訊

中央社／ 台北15日電
威力彩頭獎連23槓，下期頭獎上看5.7億元。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
威力彩第115005期今晚開獎，第一區中獎號碼為16、38、26、08、31、10，第二區中獎號碼為05號；派彩結果，頭獎槓龜，連23槓，下期（19日）預估銷售新台幣1.5至1.7億元，頭獎上看5.7億元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

