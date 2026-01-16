騎士回訓制 「像打疫苗防護」

雙北交通局補助機車駕訓班課程，鼓勵民眾參與，業者表示，許多學員原本上路會緊張，透過教練設計課程，更能熟悉道路上各種狀況；交通學者也指出，目前「回訓制度」讓已有駕照的騎士回去駕訓班再學習，就像每年定期打「流感疫苗」防護。

聯合駕訓班表示，從前年就配合北市府和中央推出機車駕訓班，學員有9成都是18到24歲，符合北市死傷事故占比高的族群。參加過後的學員反饋，原本實際上路會緊張，特別是不同車種交織等狀況，透過駕訓班實際上路，較能熟悉如何變換車道。

聯合駕訓班說，由於教練會在室內練習場地時觀察學員，能夠現場指導相關的注意事項，也因此若不適合外出道路訓練者，就不會放行出去道路安全。

大台北駕訓班主任黃飛發指出，3個小時課程中，1小時術科，2小時是實際3公里道路訓練，例如左轉操作等各種上路態樣都會納入，同時不會設計太複雜或車流量大的路線，前後也會有教練壓車。

北市交通局鼓勵回訓，陽明交通大學運輸與物流管理學系教授吳昆峯說，考過駕照後回訓，可以比擬成每年定期施打流感疫苗，像是新的道路工程措施，該怎麼行駛等，可以透過駕訓班特別留意，建議回訓也可做得更為便利，像是線上教學等。

他也指出，考訓其實不只是交通局的任務，像是高齡者回訓，就應以衛生局、社會局、民政局等會遇到該族群的局處來資源整合；又像是學生容易發生機車事故，就要由教育局整合，資源才能放大。