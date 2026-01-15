快訊

司機慘遭活埋…亞泥花蓮廠驚傳死亡事故 全面停工檢查

學者揭習近平健康狀況曾不佳！傳1招降BMI 估二十一大將續任

周末前各地回溫 下周再有冷氣團南下「低溫10度以下」

威力彩第115005期開獎

中央社／ 台北15日電

威力彩第115005期今晚開獎，第一區中獎號碼為16、38、26、08、31、10，第二區中獎號碼為05。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

