北市隨機殺人案影響 動漫節增入場服儀規範
台北地檢署偵辦北市隨機殺人案今天偵查終結，台北國際動漫節主辦方今天也公告入場觀眾新規範，比照台北捷運規定，禁止民眾攜帶過度擬真槍械、刀劍等道具，違規者不得入場。
台北國際動漫節由中華動漫出版同業協進會主辦，協進會秘書長高世椿今天向中央社記者表示，許多民眾在動漫節都會特別cosplay入場，在北市隨機殺人案爆發後，希望觀眾仍能安心觀展，便參考台北捷運去年底在「旅客進站裝扮應行注意事項」增訂新規，今天公告入場須知事項。
台北動漫節入場規定，凡於展館範圍內，若裝扮經判斷有影響維安疑慮者，主辦單位將直接請離現場。像是無正當理由佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、面罩、頭盔等；或是裝扮具武裝樣態、易引發恐怖攻擊聯想，或足以引起民眾恐慌者；道具使用上則禁止攜帶過度擬真的槍械、刀劍等。
此外，入場規定也明文訂定禁止過度暴露。高世椿說，過往有部分民眾遭反映服裝過度裸露，此次也因應入場規定一併加入服儀指引，現場也將會加派巡邏人力，並與鄰近警局配合，希望能帶給大眾安全的觀展環境。
第14屆台北國際動漫節將在2月5日至9日登場，地點在南港展覽館一館。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言