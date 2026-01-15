麗星郵輪2026航程出爐！唯一航次 8天巡遊東京、大阪雙城
30年歷史的麗星郵輪，日前舉辦「星耀同航夢與同行 2025年度感恩晚宴」。2025年麗星郵輪2.0重回台灣，除了成績豐碩，也公開2026年最新航程，除了3~5天的沖繩之旅，也推出6天韓國、日本雙國遊及日本雙島、三島遊，另一大亮點，則是市場唯一、基隆出發的8天7晚東京大阪遊。
麗星郵輪2025年以「策展郵輪」推動台灣在地文化及深耕公益活動，包括由Matzka領軍的雷鬼海上趴、部落熱浪、國語作業簿及Hila派對，同時也邀請中生代喜愛的于台煙、楊帆、李翊君等藝人，以及韓國亂打秀、霹靂布袋戲等登輪演出；此外，也不遺餘力的支持公益活動。麗星夢總裁吳明發表示，「台灣不只是出發港，而是一個對內容、品質、細節都很重視的市場；過去這一年，我們做到了，我們是擁有台灣市場最多正面評價的母港郵輪品牌。」
2026年首發航程，由三金歌王沈文程的海上演唱會拉開序幕，於3月22日航程更邀請到世界級的派特斯合唱團接棒表演。深受老中青三代喜愛的霹靂布袋戲將持續每季登輪演出，今年也將首次舉行彩虹船同志主題航次。
其中，3天2晚及4天3晚沖繩遊，除了維持周五出發免請假前進沖繩石垣島外，也有周日沖繩那霸可選擇；在4天3晚的航程，還能一次沖繩玩兩島，包括前進石垣島享受美食、再前往那霸盡情購物。
今年全新推出5天4晚沖繩全覽遊，可一次玩那霸、石垣及宮古三島。6天5晚的韓國、日本雙國遊，以及日本雙島、三島遊，除了串聯濟州、釜山、長崎與那霸等受歡迎港口，今年更新增九州、福岡等港口。
最亮眼的航次，當數8天7晚的東京大阪遊，8月2日限定啟航，此航程也是市場上唯一從基隆出發、一次造訪東京與大阪的郵輪產品。
