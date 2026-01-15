快訊

洪災撤離不力涉犯過失致死 花蓮地院4大理由准押光復鄉長林清水

張文家庭「嚴父慈母」…母每季匯款3萬 父曾訓斥：是個廢材

聽新聞
0:00 / 0:00

麗星郵輪2026航程出爐！唯一航次 8天巡遊東京、大阪雙城

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
麗星郵輪2026年航程出爐。圖/麗星郵輪提供
麗星郵輪2026年航程出爐。圖/麗星郵輪提供

30年歷史的麗星郵輪，日前舉辦「星耀同航夢與同行 2025年度感恩晚宴」。2025年麗星郵輪2.0重回台灣，除了成績豐碩，也公開2026年最新航程，除了3~5天的沖繩之旅，也推出6天韓國、日本雙國遊及日本雙島、三島遊，另一大亮點，則是市場唯一、基隆出發的8天7晚東京大阪遊。

麗星郵輪2025年以「策展郵輪」推動台灣在地文化及深耕公益活動，包括由Matzka領軍的雷鬼海上趴、部落熱浪、國語作業簿及Hila派對，同時也邀請中生代喜愛的于台煙、楊帆、李翊君等藝人，以及韓國亂打秀、霹靂布袋戲等登輪演出；此外，也不遺餘力的支持公益活動。麗星夢總裁吳明發表示，「台灣不只是出發港，而是一個對內容、品質、細節都很重視的市場；過去這一年，我們做到了，我們是擁有台灣市場最多正面評價的母港郵輪品牌。」

2026年首發航程，由三金歌王沈文程的海上演唱會拉開序幕，於3月22日航程更邀請到世界級的派特斯合唱團接棒表演。深受老中青三代喜愛的霹靂布袋戲將持續每季登輪演出，今年也將首次舉行彩虹船同志主題航次。

其中，3天2晚及4天3晚沖繩遊，除了維持周五出發免請假前進沖繩石垣島外，也有周日沖繩那霸可選擇；在4天3晚的航程，還能一次沖繩玩兩島，包括前進石垣島享受美食、再前往那霸盡情購物。

今年全新推出5天4晚沖繩全覽遊，可一次玩那霸、石垣及宮古三島。6天5晚的韓國、日本雙國遊，以及日本雙島、三島遊，除了串聯濟州、釜山、長崎與那霸等受歡迎港口，今年更新增九州、福岡等港口。

最亮眼的航次，當數8天7晚的東京大阪遊，8月2日限定啟航，此航程也是市場上唯一從基隆出發、一次造訪東京與大阪的郵輪產品。

麗星郵輪日前舉辦2025年度感恩晚宴。圖/麗星郵輪提供
麗星郵輪日前舉辦2025年度感恩晚宴。圖/麗星郵輪提供
麗星夢總裁吳明發出席晚宴。圖/麗星郵輪提供
麗星夢總裁吳明發出席晚宴。圖/麗星郵輪提供
麗星郵輪2025年遞交出完美成績單，以「策展郵輪」推動台灣在地文化及深耕公益活動。圖/麗星郵輪提供
麗星郵輪2025年遞交出完美成績單，以「策展郵輪」推動台灣在地文化及深耕公益活動。圖/麗星郵輪提供

沖繩 郵輪 日本

延伸閱讀

中日緊張之際 沖繩石垣市長1理由擬要求中央對釣魚台「登島調查」

日本東京2名執法人員遇襲1重傷 男嫌當場被捕

大阪難波這樣住就對了！心齋橋、道頓堀走路輕鬆到

亞股多收漲！東京政壇拋震撼彈「日股上揚」 伊朗局勢不穩油價回落

相關新聞

今年遇到了！「1月颱」是稀客 一張圖看懂颱風「生日密碼」

氣象署今天發布今年首颱洛鞍生成訊息，據統計，大約每2年才會有一個1月颱；而史上「最早」首颱是1979年的颱風愛麗絲，1月...

周末前各地回溫 下周再有冷氣團南下「低溫10度以下」

周末前各地回溫，但下周一又有冷氣團緊接而來，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天起回溫，但需注意日夜溫差大，下周一至下周四受...

台中榮總醫材廠商進行手術爭議 衛福部證實1醫師違反「這規範」

台中榮總共3名醫師日前遭投訴指出，放任沒有醫師資格的醫材廠商進入開刀房執行手術，衛福部要求台中榮總一周提出書面報告，今天...

搭飛機新玩法？他曝機上隱藏娛樂「空中對弈」 長榮航空也轉發

搭飛機時你會看電影還是閉目養神？台灣圍棋老師沈之皓日前在社群平台分享，自己在搭乘長榮航空時，與臨座乘客「空中對弈」，搭機時可以與其他人連線玩圍棋一事曝光後，隨即掀起網友熱烈討論...

高雄長庚完成首例卵巢組織冷凍保存手術 為乳癌病患保下「生」機

高雄37歲未婚陳姓女子，喜歡小孩卻不幸罹患乳癌，她擔心自己是否有機會成為母親，卻得知化療可能嚴重損害卵巢功能，陷入兩難，...

準備開搶！高鐵春節列車明天0時開放訂票 加開395班次

為服務春節旅客返鄉團圓及年假出遊需求，高鐵規畫11天疏運，加開395班次列車，總計提供2162班次列車服務，1月16日凌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。