淡江大橋主橋鋪面完工 「黑色糖漿」延長橋體壽命

淡江大橋工程持續推進，其中主橋瀝青鋪面已完成，底層導入GUSS瀝青混凝土，如黑色糖漿般具高度流動性與密合性，能阻絕空氣、防滲水，延長橋梁使用壽命，公路局評估GUSS瀝青至少可使用20年。

國內重要地標淡江大橋將在今年5月通車，去年9月16日合龍後工程持續推進，主橋瀝青鋪面已在昨天完成。交通部長陳世凱今天前往淡江大橋視察表示，瀝青鋪面完工是淡江大橋工程的一大里程碑，採三層設計，最底層為鋼板鋪面，接著導入4公分厚的GUSS瀝青混凝土，上層再鋪上改質瀝青。

陳世凱說，因淡江大橋接近出海口，濕度鹹度高，侵蝕性也高，因此導入關鍵技術GUSS瀝青混凝土。公路局介紹，其特性就像「把一鍋高溫、流動性極佳的黑色糖漿均勻倒在鋼板上」，具高度流動性與密合性，讓鋪面不會因鋼橋熱脹冷縮或重車通過鬆動或變形，提升橋面耐久性與行車舒適度。

公路局評估，GUSS瀝青至少可使用20年，若使用、維護狀況良好，使用時間能更久。

負責鋪面工程的建中工程董事長陳吉輝說明，GUSS瀝青混凝土具高緻密性，能避免空氣與鋼板接觸，能防止鋼板生鏽、延長橋梁使用壽命，且因無孔隙，也不會漏水、滲水，通常只需鋪一層GUSS就能省去好幾層的防水措施。

陳吉輝說，GUSS瀝青來自中南美洲千里達湖的天然瀝青，因此成本高昂，約為一般道路瀝青的4倍以上。

淡江大橋的斜拉鋼索除了是視覺焦點之外，也是撐起整座橋梁的核心構造。公路局北區公路新建工程分局第三工務段長鄭閔中說明，整座橋共有94束斜拉鋼索，每根斜索上配有阻尼與主橋隔減震系統，其中主橋塔設置7支HFR（液態黏滯性阻尼器），能抵抗地震7級震度，「我們不只要求大震不倒，還要能維持車輛通行」。

另外，鋼索之間將設置景觀燈柱，不僅提供照明功能，也透過光影律動，呈現雲門舞集舞者雙手向上延伸、翩翩起舞的意象，目前已安裝80支，預計1月底完成全部126支裝設。

淡江大橋預計5月12日通車，除了是全球跨距最長的單塔不對稱斜張橋之外，通車後估能縮短淡水與八里間約15公里路程，節省約25分鐘車程。