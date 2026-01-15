傳藝接班人謝師典禮 藝師們贈厚底鼓袋勉勵前行

快訊

中央社／ 台北15日電

傳統藝術中心今天舉行「傳統藝術接班人─駐團演訓計畫」習藝生授證暨謝師典禮，包括林宸弘等6名習藝生獲得授證，藝師們也贈「厚底」、小生摺扇與鼓棒袋等傳承配件勉勵持續追夢前行。

6名習藝生來自京劇、歌仔戲、布袋戲等劇種，前場演員與後場樂師兼備，其中當代傳奇劇場武生李軒綸不懈打磨技藝；薪傳歌仔戲劇團的吳妍菲與鄭力榮以「吉人天相」互飆演技；唐美雲歌仔戲團的吳宜蓁挑戰武生；台北木偶劇團的林宸弘與劉士聞共奏布袋戲後場音樂組曲，展現音樂功底。

李遠今天致詞時表示，這個訓練是跟團4年，「這4年不會只教技術，也要打掃搭台，這些過程就是讓你愛上這個行業，如果你把它當作不得已的工作，你這一輩子都會痛苦，要享受這個工作，替我們台灣社會把傳統藝術傳下去，有一天可以到國外去，帶著我們的文化走遍全世界。」

今天現場儀式慎重，道謝不斷。薪傳歌仔戲劇團藝術總監廖瓊枝送小生摺扇，期許吳妍菲散發剛柔並濟的小生氣質，送「老生髯口」期許鄭力榮懷抱穩重堅守的精神。現場廖瓊枝淚憶恩師喬財寶過世時，她四處作戲演戲都不知道，沒有機會送別與感謝，「祈求老師保佑歌仔戲，一代人更勝一代人。」

當代傳奇劇場藝術總監吳興國將「倒櫻盔」贈予李軒綸，「到今天才覺得他像個『角』，這過程非常難，很感謝這些好老師。」唐美雲歌仔戲團團長唐美雲將「厚底」贈給吳宜蓁，「宜蓁生完兩個小孩後又回到舞台，歸零再出發。」唐美雲說「厚底」如果沒有扎實功底根本走不了，「希望宜蓁穩穩走，走向夢想。」

台北木偶劇團由北管音樂「人間國寶」邱火榮將鼓棒袋贈予林宸弘與劉士聞，作為對2人展開從藝之路的祝福，「我15歲出道，現在93歲還可以教藝，期待北管亂彈戲不要失傳。」

典禮最後由習藝生們向劇團師長行謝師禮，李遠則頒發結業證書給每位習藝生，肯定他們學藝不懈的堅持，「我也要感謝所有藝師辛苦地教導習藝生技術及培養他們的人格，更要恭喜6位習藝生終於過關，期盼未來能繼續喜歡、享受這個工作」。

