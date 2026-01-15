淡江大橋將完工 交通部長親自介紹高難度施工工法
由國際知名建築師札哈-哈蒂（zaha Hadid） 事務所操刀，以「雲門舞集」舞動姿態為靈感，全球跨距最長的單塔不對稱斜張橋-淡江大橋，即將於115年5月完工通車，日前橋樑主體正式合龍，橋體全線貫通後，為了完善整體橋梁結構安全，提升行車舒適度，淡江大橋進行斜索阻尼、景觀燈柱的安裝及高性能GUSS瀝青的鋪設等作業。
交通部長陳世凱今天帶領媒體記者，在橋面上介紹，專為鋼橋設計的GUSS瀝青混凝土鋪面、斜拉鋼索阻尼與主橋減震系統、配合橋面斜拉鋼索的景觀燈柱等，並搭乘船隻由下往上視察橋樑主體結構，期盼完工通車後成為台灣工程技術新典範。
