華航「年貨大街」新春限時特惠 眾多航點萬元有找最優78折

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
華航推出新春限時特惠，精選熱門航點萬元有找，最低78折起。記者黃仲明／攝影
農曆新年即將到來，中華航空推出「年貨大街」新春限時特惠，邀請旅客以旅行開運、走春迎福，享受異國風味好年，即日起精選台灣出發航線最低78折起優惠，眾多航點上看萬元有找；旅客分享旅行回憶，還可抽中區域線不限航點經濟艙來回機票等精美專屬好禮。

華航表示，優惠包含桃園－香港2,886元起、桃園－曼谷4,200元起、桃園－大阪9,660元起、桃園－西雅圖16,212元起、桃園－鳳凰城18,480元起、桃園－倫敦21,672元起、桃園－布拉格23,650元起等多條熱門航線超值優惠，以上均為新台幣未稅價格。

華航也同步推出「分享旅行回憶」徵稿活動，旅客投稿就有機會獲得區域線不限航點經濟艙來回機票，以及限定飛行夾克專屬好禮。

華航看好2026年旅運市場持續熱絡，積極優化航網，靈活調整航班，隨著韓流文化、海景美食及購物體驗深受歡迎，釜山成為旅客新興必去清單，自3月29日起桃園-釜山增為每周18班，新春優惠未稅價只要新台幣6,216元起；長程航線也積極布局，4月2日起桃園-布拉格增至每周3班，8月5日起桃園-紐約則增至每周5班，未來逐步增為每日一班，提供旅客更加便利且彈性的飛行選擇。

機上娛樂服務方面，華航與Disney+ 合作，率先成為台灣首家導入 Disney+系列精彩內容的航空公司，將超人氣影集、動畫與電影帶上雲端，打造空中追劇全新體驗，旅客於飛行途中可隨選隨看，享受更豐富多元的機上娛樂內容。

華航

