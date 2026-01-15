春節急診恐增平常1.7倍！衛福部啟動醫療準備專案 減輕大醫院壓力

今年春節長達9天連續假期，又為冬季呼吸道疾病及病毒性腸胃炎的好發期間，衛福部今說明「春節準備專案」。衛福部次長莊人祥表示，春節期間，民眾南來北往拜年與聚餐頻繁，病毒傳播風險隨之增高，且醫院門診與基層診所多有縮減，為了避免醫院急診量能過度負荷，針對春節前後的就醫進行安排，確保民眾長假期間能安心就醫。

衛福部今舉辦115年春節醫療量能整備、民眾安心就醫宣導記者會。莊人祥表示，為避免春節期間遭到流感、新冠病毒感染，呼籲6個月以上民眾應盡速接種流感及新冠疫苗，目前新冠疫苗已不分公費、自費均可施打，流感疫苗仍有少量餘裕，供民眾詢問接種。

同時，針對領有慢性病處方箋的患者，健保署宣布特別業務優惠，若回診或領藥日適逢春節連假，民眾可提前14天，自1月31日起先行前往醫院或藥局回診拿藥。此外，民眾可於連假前向專業醫師或藥師諮詢，預先準備常見的腸胃及感冒症狀用藥，以便不時之需。

莊人祥指出，針對春節期間的呼吸道或傳染性腸胃疾病，初一至初三可多利用各醫院開設的「傳染病特別門診」。此外，健保署在六都共設有13處周日及國定假日輕急症中心（UCC），提供內、外、兒、骨科等多科別服務，除了除夕、初五未開診外，連假9天中有7天提供醫療服務，民眾可多加利用以分流急診人潮。

衛福部透過事前完整準備與多元就醫管道，期盼減輕大型醫院急診壓力，讓國人平安度過春節長假。莊人祥說，春節期間民眾有就醫需求或需尋找社區藥局，可善用健保署「快易通」APP 即時查詢鄰近醫療資源。

醫事司長劉越萍說，春節期間急診來診量為平日1.5至1.7倍。回顧去年9天連假，受流感疫情與門診休診雙重影響，急診量能消化竟長達1個月才恢復常態。為避免重蹈覆轍，衛福部提早至去年10月啟動應變機制，為今年1月31日至3月1日止，也祭出四大策略及七大動態監測指標，嚴密監控全台醫療量能。

劉越萍說，今年春節應變措施，第一是「及早因應」，改善過去每月通報1次的時效性不足問題；第二是「患者分流」，配合健保署方案強化基層醫療診所開診；第三為「擴充量能」，透過獎補助機制鼓勵醫護人員在連假期間維持量能、不關病床，並加開六都 UCC服務；第四則是建立「行政指揮體系」督導，確保跨區調度順暢。

監測機制上，劉越萍說，衛福部今年特別推出「七大客觀動態監測指標」，將原本每月通報全面升級為「每日通報」。這七項指標分為三大層次，急診每日等待住院人數、急診轉住院暫留急診時間超過48小時案件比率，及檢傷一級病人及完成重大疾病住照護病人進入加護病房小於6小時之比率，前三項聚焦於「處理效率」，確保病患能獲得及時處置。

至於，急診待床人數暫留觀床比率、急性一般病床可收治病人數比率、急診轉住院暫全院住院比率，則是關注「醫療量能」，避免急診負荷過載；第七項特別門診開診診次則是監控「特別門診加開情形」。目前全台醫院通報率已達94％。劉越萍說，目前系統運作順暢，針對部分如台大醫院與台大兒童醫院等院區合併通報的技術細節，將於明日開會釐清定義。