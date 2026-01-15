快訊

影／廣達尾牙撒錢！席開1300桌、總獎金7千萬 林百里：未來3年AI爆發

六都警局長人事洗牌！傳林炎田調北市 高雄遺缺「竄黑馬」有2人選

台積電董座魏哲家憂台灣供電問題 經濟部掛保證「至2032年供電無虞」

高雄長庚完成首例卵巢組織冷凍保存手術 為乳癌病患保下「生」機

聯合報／ 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
主治醫師蘇鈺婷表示，陳女進行生育保存手術後恢復良好，術後第6天順利銜接癌症治療。記者王昭月／攝影
主治醫師蘇鈺婷表示，陳女進行生育保存手術後恢復良好，術後第6天順利銜接癌症治療。記者王昭月／攝影

高雄37歲未婚陳姓女子，喜歡小孩卻不幸罹患乳癌，她擔心自己是否有機會成為母親，卻得知化療可能嚴重損害卵巢功能，陷入兩難，後來在醫師建議下接受「卵巢組織冷凍保存」（OTC），保下未來生育的一線希望。

高雄長庚紀念醫院於去年12月9日成功完成一例 OTC手術，經跨科醫療團隊評估與整合後，在陳女啟動化療前取出卵巢皮質組織冷凍保存，並順利銜接療程，留下珍貴的生育機會。

據國際文獻統計，全球已超過萬名女性接受OTC，逾300例完成卵巢組織回植，約95%可於4至9個月內恢復卵巢荷爾蒙功能，並誕生至少200位健康嬰兒，高雄長庚醫院也導入OTC，完成首例。

主治醫師蘇鈺婷表示，陳女進行生育保存手術後恢復良好，術後第6天順利銜接癌症治療。未來完成癌症相關治療，評估適當時機可將冷凍保存的卵巢組織解凍回植，恢復自然排卵與內分泌功能，甚至自然受孕。

高雄長庚醫院院長藍國忠說，此例不本次成功不僅為台灣癌症病人帶來更多元的生育保留選擇，也象徵台灣在生殖醫學與腫瘤醫療整合發展上再創重要里程碑。癌症希望基金會副董事長羅盛典指出，隨著癌症治療存活率提升，生育保存已成為現代癌症整合照護中不可或缺的一環，跨科合作正是成功關鍵。

高雄長庚醫院表示，OTC適用於治療時程緊迫、無法等待卵子刺激採卵，或青春期前癌症病人等族群。高雄長庚奠基於生殖醫學團隊長年累積的胚胎冷凍、卵子生育保存及男性睪丸組織與精子保存等臨床經驗，同時結合基礎與轉譯研究，完成首例，未來將提供即時且完整的生育保存諮詢與醫療服務。

高雄長庚醫院院長藍國忠（右一）說，此例不本次成功不僅為台灣癌症病人帶來更多元的生育保留選擇，也象徵台灣在生殖醫學與腫瘤醫療整合發展上再創重要里程碑。記者王昭月／攝影
高雄長庚醫院院長藍國忠（右一）說，此例不本次成功不僅為台灣癌症病人帶來更多元的生育保留選擇，也象徵台灣在生殖醫學與腫瘤醫療整合發展上再創重要里程碑。記者王昭月／攝影

癌症治療 生育 長庚

延伸閱讀

《順風婦產科》朴美善抗癌近況曝光！燦笑露面喜曬「孩子送的禮物」

高雄長庚卵巢組織冷凍保存 癌友未來可望自然受孕

台中榮總醫材廠商進行手術爭議 衛福部證實1醫師違反「這規範」

才被爆出砍中央社員工年終 胡婉玲突住院動刀「迎接雙腎一管的考驗」

相關新聞

周末前各地回溫 下周再有冷氣團南下「低溫10度以下」

周末前各地回溫，但下周一又有冷氣團緊接而來，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天起回溫，但需注意日夜溫差大，下周一至下周四受...

台中榮總醫材廠商進行手術爭議 衛福部證實1醫師違反「這規範」

台中榮總共3名醫師日前遭投訴指出，放任沒有醫師資格的醫材廠商進入開刀房執行手術，衛福部要求台中榮總一周提出書面報告，今天...

搭飛機新玩法？他曝機上隱藏娛樂「空中對弈」 長榮航空也轉發

搭飛機時你會看電影還是閉目養神？台灣圍棋老師沈之皓日前在社群平台分享，自己在搭乘長榮航空時，與臨座乘客「空中對弈」，搭機時可以與其他人連線玩圍棋一事曝光後，隨即掀起網友熱烈討論...

高雄長庚完成首例卵巢組織冷凍保存手術 為乳癌病患保下「生」機

高雄37歲未婚陳姓女子，喜歡小孩卻不幸罹患乳癌，她擔心自己是否有機會成為母親，卻得知化療可能嚴重損害卵巢功能，陷入兩難，...

準備開搶！高鐵春節列車明天0時開放訂票 加開395班次

為服務春節旅客返鄉團圓及年假出遊需求，高鐵規畫11天疏運，加開395班次列車，總計提供2162班次列車服務，1月16日凌...

今年首颱「洛鞍」生成！ 最新路徑、對台影響出爐

根據日本氣象廳資料顯示，今年首個颱風「洛鞍」生成。中央氣象署預報員趙竑今天指出，今年第一號颱風「洛鞍」，路徑向北移動再轉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。