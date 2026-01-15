高雄長庚完成首例卵巢組織冷凍保存手術 為乳癌病患保下「生」機

高雄37歲未婚陳姓女子，喜歡小孩卻不幸罹患乳癌，她擔心自己是否有機會成為母親，卻得知化療可能嚴重損害卵巢功能，陷入兩難，後來在醫師建議下接受「卵巢組織冷凍保存」（OTC），保下未來生育的一線希望。

高雄長庚紀念醫院於去年12月9日成功完成一例 OTC手術，經跨科醫療團隊評估與整合後，在陳女啟動化療前取出卵巢皮質組織冷凍保存，並順利銜接療程，留下珍貴的生育機會。

據國際文獻統計，全球已超過萬名女性接受OTC，逾300例完成卵巢組織回植，約95%可於4至9個月內恢復卵巢荷爾蒙功能，並誕生至少200位健康嬰兒，高雄長庚醫院也導入OTC，完成首例。

主治醫師蘇鈺婷表示，陳女進行生育保存手術後恢復良好，術後第6天順利銜接癌症治療。未來完成癌症相關治療，評估適當時機可將冷凍保存的卵巢組織解凍回植，恢復自然排卵與內分泌功能，甚至自然受孕。

高雄長庚醫院院長藍國忠說，此例不本次成功不僅為台灣癌症病人帶來更多元的生育保留選擇，也象徵台灣在生殖醫學與腫瘤醫療整合發展上再創重要里程碑。癌症希望基金會副董事長羅盛典指出，隨著癌症治療存活率提升，生育保存已成為現代癌症整合照護中不可或缺的一環，跨科合作正是成功關鍵。

高雄長庚醫院表示，OTC適用於治療時程緊迫、無法等待卵子刺激採卵，或青春期前癌症病人等族群。高雄長庚奠基於生殖醫學團隊長年累積的胚胎冷凍、卵子生育保存及男性睪丸組織與精子保存等臨床經驗，同時結合基礎與轉譯研究，完成首例，未來將提供即時且完整的生育保存諮詢與醫療服務。 高雄長庚醫院院長藍國忠（右一）說，此例不本次成功不僅為台灣癌症病人帶來更多元的生育保留選擇，也象徵台灣在生殖醫學與腫瘤醫療整合發展上再創重要里程碑。記者王昭月／攝影