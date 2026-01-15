周末前各地回溫 下周再有冷氣團南下「低溫10度以下」

周末前各地回溫，但下周一又有冷氣團緊接而來，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天起回溫，但需注意日夜溫差大，下周一至下周四受到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，預估周四最冷低溫跌至10度以下，且北東水氣較多，感受濕冷。

黃恩鴻說，明（16日）迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫降雨；周六、周日（17、18日）東半部水氣逐漸增加，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春有明顯降雨，桃園以北有零星降雨，其他地區為多雲到晴的天氣，中南部要留意日夜溫差大。

下周一（19日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，並持續影響到周四（22日），桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭降雨持續，其中，下周二（20日）有較大雨勢，周四（22日）有降雪機會。

溫度部分，黃恩鴻指出，明天至周末期間回溫，各地高溫約24至26度，低溫15至17度；下周一起冷氣團南下，各地溫度再下降，預估最冷時間為周四清晨，中部以北、宜蘭低溫下探12、13度，南部、花東13至15度，局部地區可能出現10度以下低溫，白天北部高溫也僅13至15度，中南部、花東高溫約18至20度。

另外，黃恩鴻提及，今天生成的颱風「洛鞍」距離遙遠，強度預估維持輕颱下限，對台灣沒有直接影響，未來將朝西北西沿菲律賓東南方北上，周日減弱再往東轉，下周一或下周二就會消散。