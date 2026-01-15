任容萱號召助燒傷顏損兒童 全聯率先捐百萬…PX Pay、福利點都能捐

全聯福利中心攜手全聯佩樺圓夢社會福利基金會，連續兩年與陽光基金會合作「愛‧從1開始」零錢捐計畫，並再度邀請藝人任容萱擔任陽光愛心大使，號召社會大眾以實際行動支持燒傷顏損兒童及其家庭，陪伴孩子在友善與尊重中自信成長。

全聯佩樺圓夢社會福利基金會長期關注弱勢族群需求，聚焦兒少照顧、教育支持與心理陪伴，致力於為身處逆境的孩子打造更穩定的成長環境。基金會相信，真正的公益不只是一次性的援助，而是長期、系統性的陪伴，透過整合資源、串聯專業與社會力量，協助孩子跨越成長中的關卡，實現屬於自己的未來藍圖。

此次攜手陽光基金會推動零錢捐行動，正是佩樺基金會深耕公益理念的具體實踐。針對燒傷顏損兒童在就學、心理與人際適應上所面臨的挑戰，基金會不僅投入資源支持助學培力計畫，也重視臉部平權與社會教育，期盼從根本改善孩子所處的成長環境，減少標籤與歧視帶來的二度傷害。

記者會現場，任容萱分享與陽光孩子互動的感動經驗，並親手準備升學祝福禮物，為孩子加油打氣。她表示，每個孩子都值得被理解與善待，只要社會多一份理解與靠近，就能為孩子帶來長久而深刻的改變。

陽光基金會長期提供燒傷顏損兒家庭生理復健、心理諮商、醫療補助、學業與才藝獎助等服務，每年服務超過400名兒童，並深入校園與社區推動臉部平權宣導。此次募集善款，將投入助學培力計畫及全台約500場宣導活動，讓支持的力量延伸至孩子生活的每一個場域。

全聯福利中心與全聯佩樺圓夢社會福利基金會長年攜手推動公益，結合全台門市通路與數位平台，讓民眾能在日常消費中輕鬆行善。全聯福利中心率先捐出1,000萬點福利點數拋磚引玉，並於門市設置愛心零錢箱，即日起至3月31日，透過PX Pay、全支付與福利點數即可捐款，號召民眾參與。

全聯佩樺基金會董事張宜君表示，燒傷顏損孩子除了醫療與復健，更需要心理陪伴與社會理解。基金會將持續以圓夢為核心，深化公益耕耘，攜手夥伴打造不受歧視的友善環境，陪伴每個孩子安心成長，迎向屬於自己的陽光未來。 任容萱示範PX Pay愛心捐贈流程，呼籲大眾除了實體門市零錢捐，也可透過數位點數捐款，讓響應公益活動更加便捷高效。圖／全聯福利中心提供 陽光愛心大使任容萱（中）呼籲民眾一塊用愛灌溉，響應零錢捐活動，為陽光孩子營造更友善的成長環境。圖／全聯福利中心提供