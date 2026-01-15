快訊

影／廣達尾牙撒錢！席開1300桌、總獎金7千萬 林百里：未來3年AI爆發

六都警局長人事洗牌！傳林炎田調北市 高雄遺缺「竄黑馬」有2人選

台積電董座魏哲家憂台灣供電問題 經濟部掛保證「至2032年供電無虞」

聽新聞
0:00 / 0:00

任容萱號召助燒傷顏損兒童 全聯率先捐百萬…PX Pay、福利點都能捐

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯福利中心率先捐出1,000萬點福利點數，等值新台幣100萬元支持「陽光孩子助學培力計畫」，陪伴顏損孩子勇敢跨越生命關卡。圖／全聯福利中心提供
全聯福利中心率先捐出1,000萬點福利點數，等值新台幣100萬元支持「陽光孩子助學培力計畫」，陪伴顏損孩子勇敢跨越生命關卡。圖／全聯福利中心提供

全聯福利中心攜手全聯佩樺圓夢社會福利基金會，連續兩年與陽光基金會合作「愛‧從1開始」零錢捐計畫，並再度邀請藝人任容萱擔任陽光愛心大使，號召社會大眾以實際行動支持燒傷顏損兒童及其家庭，陪伴孩子在友善與尊重中自信成長。

全聯佩樺圓夢社會福利基金會長期關注弱勢族群需求，聚焦兒少照顧、教育支持與心理陪伴，致力於為身處逆境的孩子打造更穩定的成長環境。基金會相信，真正的公益不只是一次性的援助，而是長期、系統性的陪伴，透過整合資源、串聯專業與社會力量，協助孩子跨越成長中的關卡，實現屬於自己的未來藍圖。

此次攜手陽光基金會推動零錢捐行動，正是佩樺基金會深耕公益理念的具體實踐。針對燒傷顏損兒童在就學、心理與人際適應上所面臨的挑戰，基金會不僅投入資源支持助學培力計畫，也重視臉部平權與社會教育，期盼從根本改善孩子所處的成長環境，減少標籤與歧視帶來的二度傷害。

記者會現場，任容萱分享與陽光孩子互動的感動經驗，並親手準備升學祝福禮物，為孩子加油打氣。她表示，每個孩子都值得被理解與善待，只要社會多一份理解與靠近，就能為孩子帶來長久而深刻的改變。

陽光基金會長期提供燒傷顏損兒家庭生理復健、心理諮商、醫療補助、學業與才藝獎助等服務，每年服務超過400名兒童，並深入校園與社區推動臉部平權宣導。此次募集善款，將投入助學培力計畫及全台約500場宣導活動，讓支持的力量延伸至孩子生活的每一個場域。

全聯福利中心與全聯佩樺圓夢社會福利基金會長年攜手推動公益，結合全台門市通路與數位平台，讓民眾能在日常消費中輕鬆行善。全聯福利中心率先捐出1,000萬點福利點數拋磚引玉，並於門市設置愛心零錢箱，即日起至3月31日，透過PX Pay、全支付與福利點數即可捐款，號召民眾參與。

全聯佩樺基金會董事張宜君表示，燒傷顏損孩子除了醫療與復健，更需要心理陪伴與社會理解。基金會將持續以圓夢為核心，深化公益耕耘，攜手夥伴打造不受歧視的友善環境，陪伴每個孩子安心成長，迎向屬於自己的陽光未來。

任容萱示範PX Pay愛心捐贈流程，呼籲大眾除了實體門市零錢捐，也可透過數位點數捐款，讓響應公益活動更加便捷高效。圖／全聯福利中心提供
任容萱示範PX Pay愛心捐贈流程，呼籲大眾除了實體門市零錢捐，也可透過數位點數捐款，讓響應公益活動更加便捷高效。圖／全聯福利中心提供
陽光愛心大使任容萱（中）呼籲民眾一塊用愛灌溉，響應零錢捐活動，為陽光孩子營造更友善的成長環境。圖／全聯福利中心提供
陽光愛心大使任容萱（中）呼籲民眾一塊用愛灌溉，響應零錢捐活動，為陽光孩子營造更友善的成長環境。圖／全聯福利中心提供

公益 復健 任容萱 全聯 捐款

延伸閱讀

彰化家扶募幸福年菜 謝衣鳯「連續6年」以祖父母基金會名義捐200套　

Selina懷二胎？任容萱曝小腰果摸媽肚神預言「寶寶出來」！

全聯攜手「吉比」推15款濃郁花生聯名 老鷹紅豆銅鑼燒推生日限定款

台新銀行「大全聯信用卡(JCB)」逆勢出擊 2026開春祭出最高11%回饋

相關新聞

周末前各地回溫 下周再有冷氣團南下「低溫10度以下」

周末前各地回溫，但下周一又有冷氣團緊接而來，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天起回溫，但需注意日夜溫差大，下周一至下周四受...

台中榮總醫材廠商進行手術爭議 衛福部證實1醫師違反「這規範」

台中榮總共3名醫師日前遭投訴指出，放任沒有醫師資格的醫材廠商進入開刀房執行手術，衛福部要求台中榮總一周提出書面報告，今天...

搭飛機新玩法？他曝機上隱藏娛樂「空中對弈」 長榮航空也轉發

搭飛機時你會看電影還是閉目養神？台灣圍棋老師沈之皓日前在社群平台分享，自己在搭乘長榮航空時，與臨座乘客「空中對弈」，搭機時可以與其他人連線玩圍棋一事曝光後，隨即掀起網友熱烈討論...

高雄長庚完成首例卵巢組織冷凍保存手術 為乳癌病患保下「生」機

高雄37歲未婚陳姓女子，喜歡小孩卻不幸罹患乳癌，她擔心自己是否有機會成為母親，卻得知化療可能嚴重損害卵巢功能，陷入兩難，...

準備開搶！高鐵春節列車明天0時開放訂票 加開395班次

為服務春節旅客返鄉團圓及年假出遊需求，高鐵規畫11天疏運，加開395班次列車，總計提供2162班次列車服務，1月16日凌...

今年首颱「洛鞍」生成！ 最新路徑、對台影響出爐

根據日本氣象廳資料顯示，今年首個颱風「洛鞍」生成。中央氣象署預報員趙竑今天指出，今年第一號颱風「洛鞍」，路徑向北移動再轉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。