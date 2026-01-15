快訊

洪災撤離不力涉犯過失致死 花蓮地院4大理由准押光復鄉長林清水

張文家庭「嚴父慈母」…母每季匯款3萬 父曾訓斥：是個廢材

藝術家洪易戶外雕塑展 史博館國寶獸形器座變身

中央社／ 台北15日電

史博館館藏國寶「獸形器座」因獨特外型被觀眾暱稱為外星人，藝術家洪易以其為藍本延伸創作「浪漫穩」，讓千年文物變身，還帶來大型外星人雕塑，即日起在史博館戶外展出。

「鏡花蟲洞宴」洪易戶外雕塑展開幕式今天舉行，國立歷史博物館館長洪世佑表示，世界趨勢下，博物館就是要走出去，史博館此次串聯國立台灣藝術教育館、國立台灣工藝研究發展中心台北分館，希望藉由洪易色彩強烈、線條圓潤且充滿幽默的作品，拓展有限展示空間至戶外，打造一條藝術廊道。

洪易此次展出20件作品，「浪漫蛇穩」是他為史博館創作作品，以當代藝術重新詮釋史博館典藏「獸形器座」，造型同樣獸面人身、雙足踏蛇，頭部也有4條向上的曲柱，不同的是「浪漫蛇穩」擁有鮮豔外型，還有樂、財、富等漢字點綴其中。

洪易今天帶領媒體導覽提到，「浪漫蛇穩」嘗試以自己的創作語言將千年文物當代化，他喜歡以中文字點綴作品，「一點都不俗氣，是美的，我們要有自信。」作品以文創商品角度思考，曲柱上可以拿來當作支架，放手機、放杯子，讓人看見藝術轉化為生活的可能。

展中最大型作品則是位於史博館門口前的「愛星人」雕塑，讓捧著地球的外星人遙向天際手比「愛心」。洪易說，也許大家會覺得外星人很恐怖，但外星人也許就在人們腦袋裡面，「就像別人會說看不懂我在畫什麼、家人會問我怎麼不去上班。」

洪易表示，如同展名「蟲洞」，他的作品看起來也像來自外太空的天馬行空，但回頭看看史博館所典藏作品，現代人也往往需要想像力去思考為什麼古人要去做這些物品，他希望作品能成為開啟思想的媒介，「當下是我們活在當下，我們看左、看右、看前、看後；也可以想左、想右、想很遠；想很近的地方？還是想當下？我覺得這是我想表達這次展覽的狀態。」

「鏡花蟲洞宴」洪易戶外雕塑展即日起至5月24日展出，地點在台北南海學園戶外空間。

史博館 外星人

延伸閱讀

洪易《鏡花蟲洞宴》 形塑戶外雕塑走廊

郭泓志當駕訓班教練被封「國寶」 遇郭書瑤深呼吸「別衝動」

國寶影帝安聖基驚傳病危！噎到昏迷 急送加護病房搶救

「國寶」橫掃6獎！吉澤亮奪影帝親吐心聲：每天都在問「要怎麼跳」

相關新聞

今年遇到了！「1月颱」是稀客 一張圖看懂颱風「生日密碼」

氣象署今天發布今年首颱洛鞍生成訊息，據統計，大約每2年才會有一個1月颱；而史上「最早」首颱是1979年的颱風愛麗絲，1月...

周末前各地回溫 下周再有冷氣團南下「低溫10度以下」

周末前各地回溫，但下周一又有冷氣團緊接而來，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天起回溫，但需注意日夜溫差大，下周一至下周四受...

台中榮總醫材廠商進行手術爭議 衛福部證實1醫師違反「這規範」

台中榮總共3名醫師日前遭投訴指出，放任沒有醫師資格的醫材廠商進入開刀房執行手術，衛福部要求台中榮總一周提出書面報告，今天...

搭飛機新玩法？他曝機上隱藏娛樂「空中對弈」 長榮航空也轉發

搭飛機時你會看電影還是閉目養神？台灣圍棋老師沈之皓日前在社群平台分享，自己在搭乘長榮航空時，與臨座乘客「空中對弈」，搭機時可以與其他人連線玩圍棋一事曝光後，隨即掀起網友熱烈討論...

高雄長庚完成首例卵巢組織冷凍保存手術 為乳癌病患保下「生」機

高雄37歲未婚陳姓女子，喜歡小孩卻不幸罹患乳癌，她擔心自己是否有機會成為母親，卻得知化療可能嚴重損害卵巢功能，陷入兩難，...

準備開搶！高鐵春節列車明天0時開放訂票 加開395班次

為服務春節旅客返鄉團圓及年假出遊需求，高鐵規畫11天疏運，加開395班次列車，總計提供2162班次列車服務，1月16日凌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。