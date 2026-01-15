快訊

影／廣達尾牙撒錢！席開1300桌、總獎金7千萬 林百里：未來3年AI爆發

六都警局長人事洗牌！傳林炎田調北市 高雄遺缺「竄黑馬」有2人選

台積電董座魏哲家憂台灣供電問題 經濟部掛保證「至2032年供電無虞」

聽新聞
0:00 / 0:00

瑞士運送來台！淡江大橋伸縮縫「全台最大伸縮量」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部長陳世凱今前往視察淡江大橋，並指出淡江大橋擁有全台伸縮量最大的伸縮縫。記者許正宏／攝影
交通部長陳世凱今前往視察淡江大橋，並指出淡江大橋擁有全台伸縮量最大的伸縮縫。記者許正宏／攝影

淡江大橋今年5月12日將正式通車，目前在進行斜索阻尼、景觀燈柱安裝及高性能GUSS瀝青鋪設等作業，主橋塔鋪面昨天已完成，全橋鋪面預計今年3月底、4月初完成。交通部陳世凱表示，他已數度視察淡江大橋工程進度，並分享淡江大橋擁有全台伸縮量最大的伸縮縫，不管是熱脹冷縮或地震都有足夠彈性去調整。

由國際知名建築師札哈·哈蒂（Zaha Hadid）事務所操刀，以「雲門舞集」舞動姿態為靈感，全球跨距最長的單塔不對稱斜張橋「淡江大橋」，去年9月16日舉辦合龍儀式，今年5月12日正式通車，未來通車後除能縮短淡水與八里間約15公里的路程，節省約25分鐘車程外，更兼具公路景觀、環境生態與觀光發展之深度意義。

陳世凱接受媒體聯訪時表示，淡江大橋擁有全台伸縮量最大的伸縮縫，一般橋梁伸縮縫約20至30公分，但淡江大橋伸縮縫長達90公分，也就是說，淡江大橋遇到熱脹冷縮、地震、強風等狀況，可以伸縮、壓縮的空間更大。

陳世凱分享，淡江大橋設置的伸縮縫是專門從瑞士運送來台，由於瑞士橋梁及隧道建設開發相當完善，因此才會專門從瑞士運送來台。

交通部長陳世凱今前往視察淡江大橋，並指出淡江大橋擁有全台伸縮量最大的伸縮縫。記者許正宏／攝影
交通部長陳世凱今前往視察淡江大橋，並指出淡江大橋擁有全台伸縮量最大的伸縮縫。記者許正宏／攝影
交通部長陳世凱今前往視察淡江大橋，並指出淡江大橋擁有全台伸縮量最大的伸縮縫。記者許正宏／攝影
交通部長陳世凱今前往視察淡江大橋，並指出淡江大橋擁有全台伸縮量最大的伸縮縫。記者許正宏／攝影
全球跨距最長的單塔不對稱斜張橋-淡江大橋，即將完工通車，淡江大橋目前進行高性能GUSS瀝青的鋪設等作業。交通部長陳世凱（圖）今天拿著展示用的GUSS瀝青球，在橋面上介紹，專為鋼橋設計的GUSS瀝青混凝土鋪面。記者許正宏／攝影
全球跨距最長的單塔不對稱斜張橋-淡江大橋，即將完工通車，淡江大橋目前進行高性能GUSS瀝青的鋪設等作業。交通部長陳世凱（圖）今天拿著展示用的GUSS瀝青球，在橋面上介紹，專為鋼橋設計的GUSS瀝青混凝土鋪面。記者許正宏／攝影
交通部長陳世凱今前往視察淡江大橋，並指出淡江大橋擁有全台伸縮量最大的伸縮縫。記者許正宏／攝影
交通部長陳世凱今前往視察淡江大橋，並指出淡江大橋擁有全台伸縮量最大的伸縮縫。記者許正宏／攝影

淡江大橋 陳世凱 瑞士 交通部

延伸閱讀

胞姊謝衣鳯要選彰化縣長 謝家：胞弟縣議長謝典霖另有出路

共軍明展開圍台實彈射擊、交通部強烈譴責 替代航路盤點中

國1中豐交流道正式通車！銜接五楊高架分流內壢中壢車流

馬太鞍溪鋼構便橋提前1個月完工 陳世凱宣布元旦通車

相關新聞

周末前各地回溫 下周再有冷氣團南下「低溫10度以下」

周末前各地回溫，但下周一又有冷氣團緊接而來，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天起回溫，但需注意日夜溫差大，下周一至下周四受...

台中榮總醫材廠商進行手術爭議 衛福部證實1醫師違反「這規範」

台中榮總共3名醫師日前遭投訴指出，放任沒有醫師資格的醫材廠商進入開刀房執行手術，衛福部要求台中榮總一周提出書面報告，今天...

搭飛機新玩法？他曝機上隱藏娛樂「空中對弈」 長榮航空也轉發

搭飛機時你會看電影還是閉目養神？台灣圍棋老師沈之皓日前在社群平台分享，自己在搭乘長榮航空時，與臨座乘客「空中對弈」，搭機時可以與其他人連線玩圍棋一事曝光後，隨即掀起網友熱烈討論...

高雄長庚完成首例卵巢組織冷凍保存手術 為乳癌病患保下「生」機

高雄37歲未婚陳姓女子，喜歡小孩卻不幸罹患乳癌，她擔心自己是否有機會成為母親，卻得知化療可能嚴重損害卵巢功能，陷入兩難，...

準備開搶！高鐵春節列車明天0時開放訂票 加開395班次

為服務春節旅客返鄉團圓及年假出遊需求，高鐵規畫11天疏運，加開395班次列車，總計提供2162班次列車服務，1月16日凌...

今年首颱「洛鞍」生成！ 最新路徑、對台影響出爐

根據日本氣象廳資料顯示，今年首個颱風「洛鞍」生成。中央氣象署預報員趙竑今天指出，今年第一號颱風「洛鞍」，路徑向北移動再轉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。