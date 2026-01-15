聽新聞
瑞士運送來台！淡江大橋伸縮縫「全台最大伸縮量」
淡江大橋今年5月12日將正式通車，目前在進行斜索阻尼、景觀燈柱安裝及高性能GUSS瀝青鋪設等作業，主橋塔鋪面昨天已完成，全橋鋪面預計今年3月底、4月初完成。交通部長陳世凱表示，他已數度視察淡江大橋工程進度，並分享淡江大橋擁有全台伸縮量最大的伸縮縫，不管是熱脹冷縮或地震都有足夠彈性去調整。
由國際知名建築師札哈·哈蒂（Zaha Hadid）事務所操刀，以「雲門舞集」舞動姿態為靈感，全球跨距最長的單塔不對稱斜張橋「淡江大橋」，去年9月16日舉辦合龍儀式，今年5月12日正式通車，未來通車後除能縮短淡水與八里間約15公里的路程，節省約25分鐘車程外，更兼具公路景觀、環境生態與觀光發展之深度意義。
陳世凱接受媒體聯訪時表示，淡江大橋擁有全台伸縮量最大的伸縮縫，一般橋梁伸縮縫約20至30公分，但淡江大橋伸縮縫長達90公分，也就是說，淡江大橋遇到熱脹冷縮、地震、強風等狀況，可以伸縮、壓縮的空間更大。
陳世凱分享，淡江大橋設置的伸縮縫是專門從瑞士運送來台，由於瑞士橋梁及隧道建設開發相當完善，因此才會專門從瑞士運送來台。
