奇美博物館埃及展將登場 親子主題導覽體驗解密

中央社／ 台南15日電
奇美博物館大展《埃及之王：法老》主視覺。圖／奇美博物館提供
奇美博物館引進國際年度大展「埃及之王：法老」，將於29日開展，館方策劃親子主題導覽「法老探險隊」，邀請民眾共學共玩解開王室密碼，並攜手高鐵推出85折交通優惠聯票。

奇美博物館今天發布新聞稿指出，此次特別為喜歡冒險、充滿好奇心的親子觀眾推出「法老探險隊」主題導覽，從200多件文物中梳理出7大精華面向，透過任務型學習單解碼法老神祕符號、古埃及聖書體與王室飾品的動物意涵等，深入了解法老如何為永生精心準備，在趣味中掌握展區重點知識。

館方指出，將由導覽員引領參加者像考古學家般在展廳執行「觀察任務」，只要答對問題，就能獲得貓女神芭絲特（Bastet）、鱷魚神索貝克（Sobek）等Ｑ版埃及動物神祇造型摺紙，還可以蒐集聖甲蟲、聖蛇等共7款「好運護身符」集章，在探索中增添互動樂趣。

館方指出，親子觀眾可至奇美博物館官網報名，每人費用新台幣150元（不含特展門票），成人觀眾則可選擇參與專業導覽員帶領的「專人定時導覽」。

館方指出，為方便外縣市民眾觀展，推出「高鐵國旅聯票」專屬優惠，即日起限量開賣，凡購買「埃及之王：法老」特展聯票，即可享高鐵85折交通優惠，並贈送一份台南好禮；另外，亦同步規劃常設展聯票，除同享高鐵票85折，再加碼贈送奇美博物館禮品店50元抵用券。

奇美博館物「埃及之王：法老」29日開展，展期直到2027年1月10日，集結黃金珠寶、陪葬珍品、神廟建築及巨型石雕等280件藏品，被稱為是台灣史上最大規模法老文物展。

奇美博物館 埃及 親子 考古 國旅

