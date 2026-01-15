高保護力流感疫苗來了 新北共千劑 這類對象可免費接種

新北市政府衛生局表示，今日獲台灣疫苗推動協會捐贈1000劑高劑量流感疫苗，可提供65歲以上長者免費接種，只要自2025年10月1日後尚未接種流感疫苗的長者，即日起可攜帶健保卡就近前往29區衛生所施打，呼籲符合資格的長者盡早接種，提升自身保護力。

衛生局今日舉辦疫苗捐贈儀式，由台灣疫苗推動協會理事長李秉穎出席，衛生局長陳潤秋致贈感謝狀，感謝協會關懷高齡族群健康。

李秉穎理事長表示，高劑量流感疫苗專為65歲以上長者設計，含有標準劑量4倍抗原，可誘發較強的免疫反應，提供比一般流感疫苗更高的保護力，對免疫力較弱的長者尤為重要，國際臨床研究亦證實，高劑量流感疫苗可有效降低流感相關併發症與住院風險，安全性與一般流感疫苗相近。

陳潤秋說，流感對高齡族群可能引發嚴重併發症，接種疫苗是最有效的預防方式，特別提醒家人及照護人員協助長者盡速完成施打，確保長者及周圍群體的健康。

據疾管署監測資料，國內流感疫情預估將於1月下旬進入流行期，並在春節前後達到高峰，疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，目前50歲以上、學生及幼兒等高風險族群，仍可至29區衛生所或合約院所完成流感疫苗接種。