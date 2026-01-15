衛福部春節醫療量能整備 蘇俊賓：資訊要傳到民眾手裡

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園副市長蘇俊賓認為，春節醫療量能穩定與病患分流關鍵在資訊有無確實傳遞到民眾手中。記者陳俊智／攝影
衛福部今赴行政院會報告「115年春節醫療量能整備專案」，強調已完成急診及整體醫療量能整備，並啟動跨部會、跨層級應變機制，確保醫療服務穩定。桃園副市長蘇俊賓提醒目前政策的宣傳效果有限，民眾生病可能還是擠大醫院，如何把資訊傳達的民眾手上，將是決定政策成敗關鍵。

蘇俊賓表示，衛福部近幾年鼓勵基層診所農曆春節開業成效不彰，大批民眾生病還是赴急診就醫，不僅造成醫療量能癱瘓，苦等看病的民眾也是受害者，這個問題源於醫病之間缺乏實質的政策支持與資訊。

根據報告內容指出，去年春節基層診所實際開業率僅1成多，今年將透過加成獎勵開業，但即使中型院所與基層供給面釋出量能，訊息未能傳到民眾手中，政策效果恐打折。

蘇俊賓指出，現在春節開診的資訊宣導多依賴健保APP，此方式較被動。民眾無法預料過年期間會不會生病，自然不會下載App收集資訊，而一旦發生問題，在情況緊急又缺乏資訊之下，最後還是仰賴大醫院急診室。

另外，很高比例的民眾因過年生活區域有變，由於不是自己熟悉的環境，對於基層診所的資訊和信賴度不足，即便自己知道是輕症，也是往大醫院跑。

蘇俊賓認為，衛福部專案計畫成敗有2個關鍵，一是基層診所服務量能提升情形，二是民眾對開業診所的接受度。如果今年提高開業加給獎勵成功分流輕症患者，明年過年願意開業的基層診所就會更多，所以今年重點應該擺在基層診所提供服務的資訊與分流基準，考量過年期間多數民眾生活空間也跨縣市，應該有中央統籌宣傳，不能各縣市各做各的。

另外，蘇俊賓也指春節期間緊急醫療需求的量能與氣溫高度相關，建議中央現有的流行病與醫療量能預判機制應該納入氣候條件，提前掌握氣溫變化趨勢。

行政院長卓榮泰也表示，這個政策務必要讓民眾於春節期間一旦出現健康狀況時，能清楚知道「該往哪裡去、應該到哪裡就醫」，確保在關鍵時刻獲得適當協助。

衛福部長石崇良則說，中央已與地方衛生局密切合作，持續優化健保APP，規畫春節專區並簡化就醫資訊，同時提前因應跨縣市人流影響，持續監測流感趨勢與氣溫變化，進行醫療量能調度。

春節 診所 蘇俊賓 衛福部 過年 健保

