華航機上娛樂升級 新增Disney+

中央社／ 台北15日電

華航空今天宣布，升級機上娛樂系統，新增Disney+，這也是台灣首家航空公司導入Disney+，讓旅客搭機時有更多選擇。

為了讓旅客搭機不無聊，各家航空公司持續精進機上娛樂系統，長榮航空去年底宣布，今年第1季將導入機上娛樂系統領導品牌Panasonic AvionicsCorporation旗下的 Arc™ 3D立體飛行地圖軟體，增加城市旅遊景點資訊和兒童探索模式。

台灣虎航今年宣布，第2季將導入全新機上娛樂系統，旅客付費即可透過個人行動裝置連結機上娛樂系統，即時觀賞豐富的影音內容。

中華航空今天發布新聞稿表示，全面升級機上娛樂系統，成為台灣首家導入Disney+系列精彩內容的航空公司，將超人氣影集、動畫與電影帶上雲端。

同時華航指出，推出「年貨大街」新春限時特惠，台灣出發航線祭出最低78折起，旅客分享旅行回憶，還可抽中區域線不限航點經濟艙來回機票等。越捷航空則在今天推出7折優惠。

