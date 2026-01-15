台中榮總醫材廠商進行手術爭議 衛福部證實1醫師違反「這規範」
台中榮總共3名醫師日前遭投訴指出，放任沒有醫師資格的醫材廠商進入開刀房執行手術，衛福部要求台中榮總一周提出書面報告，今天是最後一天。衛福部醫事司長劉越萍表示，經台中榮總初步口頭回報，目前已知有1名醫師於去年12月放任廠商進入手術室，但未按照院方規範登記，衛福部將啟動輔導訪查，若查證屬實可依「醫療法」開罰5萬至50萬元罰鍰，並可連續處罰。至於涉及密醫罪部分，台中市衛生局已送交檢調偵辦。
台中榮總3名醫師日前遭投訴放任無醫師資格的醫材廠商進入手術房內，甚至直接執刀，醫師則在一旁插手納涼，「觀看」廠商進行內視鏡手術，且無照廠商執刀已至少3年以上，粗估影響至少180名病人。
劉越萍今表示，中榮調查報告預計於今天下班前送達，但依院方初步口頭回報，確認去年12月有1名醫師未依規定辦理廠商進場登記，就讓廠商進入手術室，目前院方說明該名人員沒有醫療行為，只是在指導過程中沒有登記。
劉越萍說，台中市衛生局已將涉嫌密醫罪部分送交檢調偵辦，因此已進入司法調查，而行政端則待中榮報告送達後，就可啟動訪查，流程約需1到2個月，衛福部將於春節後約請委員啟動實地輔導訪查。
至於，是否涉及違法，劉越萍指出，目前掌握情況尚未涉及「醫師法」，但若確認醫院未善盡管理責任，仍可能涉及「醫療法」相關規定，將可依法開罰5萬以上、50萬以下罰鍰，並可以連續處罰。
衛福部長石崇良日前說明，相關廠商進入手術室指引預計半年內完成。劉越萍說，針對醫療器材廠商在何種情況下可以進入，以及進入的區域範圍，及進入前需接受基本訓練等都將明確規範，有些醫院採服裝顏色不同來做區別，避免出現「分不清誰是誰」的情況。預計春節後將約專家開會討論，6個月內擬定完成。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言