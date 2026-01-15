台中榮總醫材廠商進行手術爭議 衛福部證實1醫師違反「這規範」

台中榮總共3名醫師日前遭投訴指出，放任沒有醫師資格的醫材廠商進入開刀房執行手術，衛福部要求台中榮總一周提出書面報告，今天是最後一天。衛福部醫事司長劉越萍表示，經台中榮總初步口頭回報，目前已知有1名醫師於去年12月放任廠商進入手術室，但未按照院方規範登記，衛福部將啟動輔導訪查，若查證屬實可依「醫療法」開罰5萬至50萬元罰鍰，並可連續處罰。至於涉及密醫罪部分，台中市衛生局已送交檢調偵辦。

台中榮總3名醫師日前遭投訴放任無醫師資格的醫材廠商進入手術房內，甚至直接執刀，醫師則在一旁插手納涼，「觀看」廠商進行內視鏡手術，且無照廠商執刀已至少3年以上，粗估影響至少180名病人。

劉越萍今表示，中榮調查報告預計於今天下班前送達，但依院方初步口頭回報，確認去年12月有1名醫師未依規定辦理廠商進場登記，就讓廠商進入手術室，目前院方說明該名人員沒有醫療行為，只是在指導過程中沒有登記。

劉越萍說，台中市衛生局已將涉嫌密醫罪部分送交檢調偵辦，因此已進入司法調查，而行政端則待中榮報告送達後，就可啟動訪查，流程約需1到2個月，衛福部將於春節後約請委員啟動實地輔導訪查。

至於，是否涉及違法，劉越萍指出，目前掌握情況尚未涉及「醫師法」，但若確認醫院未善盡管理責任，仍可能涉及「醫療法」相關規定，將可依法開罰5萬以上、50萬以下罰鍰，並可以連續處罰。

衛福部長石崇良日前說明，相關廠商進入手術室指引預計半年內完成。劉越萍說，針對醫療器材廠商在何種情況下可以進入，以及進入的區域範圍，及進入前需接受基本訓練等都將明確規範，有些醫院採服裝顏色不同來做區別，避免出現「分不清誰是誰」的情況。預計春節後將約專家開會討論，6個月內擬定完成。