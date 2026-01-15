快訊

北投警北捷外攔檢違規車輛 遭汽車碰撞眼、口出血送醫

確定了？劉世芳今「電話告知」蔣萬安 新任警察局長是「他」

台積電赴美再蓋五座廠換關稅調降？經濟部：沒聽說這件事

聽新聞
0:00 / 0:00

台中榮總醫材廠商進行手術爭議 衛福部證實1醫師違反「這規範」

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台中榮總3名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術，衛福部醫事司長劉越萍說，目前已知1名醫師於去年12月放任廠商進入手術室沒有按照院方規範登記，衛福部將啟動輔導訪查。記者翁唯真／攝影
台中榮總3名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術，衛福部醫事司長劉越萍說，目前已知1名醫師於去年12月放任廠商進入手術室沒有按照院方規範登記，衛福部將啟動輔導訪查。記者翁唯真／攝影

台中榮總共3名醫師日前遭投訴指出，放任沒有醫師資格的醫材廠商進入開刀房執行手術，衛福部要求台中榮總一周提出書面報告，今天是最後一天。衛福部醫事司長劉越萍表示，經台中榮總初步口頭回報，目前已知有1名醫師於去年12月放任廠商進入手術室，但未按照院方規範登記，衛福部將啟動輔導訪查，若查證屬實可依「醫療法」開罰5萬至50萬元罰鍰，並可連續處罰。至於涉及密醫罪部分，台中市衛生局已送交檢調偵辦。

台中榮總3名醫師日前遭投訴放任無醫師資格的醫材廠商進入手術房內，甚至直接執刀，醫師則在一旁插手納涼，「觀看」廠商進行內視鏡手術，且無照廠商執刀已至少3年以上，粗估影響至少180名病人。

劉越萍今表示，中榮調查報告預計於今天下班前送達，但依院方初步口頭回報，確認去年12月有1名醫師未依規定辦理廠商進場登記，就讓廠商進入手術室，目前院方說明該名人員沒有醫療行為，只是在指導過程中沒有登記。

劉越萍說，台中市衛生局已將涉嫌密醫罪部分送交檢調偵辦，因此已進入司法調查，而行政端則待中榮報告送達後，就可啟動訪查，流程約需1到2個月，衛福部將於春節後約請委員啟動實地輔導訪查。

至於，是否涉及違法，劉越萍指出，目前掌握情況尚未涉及「醫師法」，但若確認醫院未善盡管理責任，仍可能涉及「醫療法」相關規定，將可依法開罰5萬以上、50萬以下罰鍰，並可以連續處罰。

衛福部長石崇良日前說明，相關廠商進入手術室指引預計半年內完成。劉越萍說，針對醫療器材廠商在何種情況下可以進入，以及進入的區域範圍，及進入前需接受基本訓練等都將明確規範，有些醫院採服裝顏色不同來做區別，避免出現「分不清誰是誰」的情況。預計春節後將約專家開會討論，6個月內擬定完成。

醫師 台中榮總 手術

延伸閱讀

交報告大限到！台中榮總要壓線送達 院長坦承1醫違規放廠商進手術室

春節連假長達9天 衛福部推「壅塞監測指標」防堵急診塞爆

爆無照廠商動刀 台中榮總醫護氣炸揭內幕：疑內鬥被惡意抹黑

被檢舉放任無證廠商代刀 台中榮總廖醫師自爆：醫院內鬥真可怕

相關新聞

台中榮總醫材廠商進行手術爭議 衛福部證實1醫師違反「這規範」

台中榮總共3名醫師日前遭投訴指出，放任沒有醫師資格的醫材廠商進入開刀房執行手術，衛福部要求台中榮總一周提出書面報告，今天...

今年首颱「洛鞍」生成！ 最新路徑、對台影響出爐

根據日本氣象廳資料顯示，今年首個颱風「洛鞍」生成。中央氣象署預報員趙竑今天指出，今年第一號颱風「洛鞍」，路徑向北移動再轉...

搭飛機新玩法？他曝機上隱藏娛樂「空中對弈」 長榮航空也轉發

搭飛機時你會看電影還是閉目養神？台灣圍棋老師沈之皓日前在社群平台分享，自己在搭乘長榮航空時，與臨座乘客「空中對弈」，搭機時可以與其他人連線玩圍棋一事曝光後，隨即掀起網友熱烈討論...

卡式爐配大鍋突爆炸！金屬碎片刺進大腿…消防示警：如餐桌手榴彈

看似方便的卡式爐，若使用不當恐釀嚴重爆炸事故。經常宣導消防安全的「消防員神主牌」，昨(14)日於Threads分享一起急診案例，多名年輕人因卡式爐爆炸受傷，大腿遭金屬碎片炸得皮開肉綻，起因竟只是「鍋子太大」。

新北2年前就推機車考照補助 每人1300元有名額限制

北市統計機車死傷人數，在18到24歲族群占20.8％比例高，北市交通局與轄內駕訓班合作推機車駕訓課程，每人最高可獲得65...

台東首例！78歲婦人成功接受PFA脈衝場消融術 擺脫心房顫動困擾

台東78歲陳姓婦人長期受陣發性心房顫動影響，打亂了生活作息，外出時時刻擔心突然昏倒。台東馬偕主治醫師邱威儒考量陳婦年紀偏...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。