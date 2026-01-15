快訊

北投警北捷外攔檢違規車輛 遭汽車碰撞眼、口出血送醫

確定了？劉世芳今「電話告知」蔣萬安 新任警察局長是「他」

台積電赴美再蓋五座廠換關稅調降？經濟部：沒聽說這件事

高雄長庚卵巢組織冷凍保存 癌友未來可望自然受孕

中央社／ 高雄15日電

高雄長庚紀念醫院去年底完成首例「卵巢組織冷凍保存」手術，為癌友保留未來生育可能性。接受手術的37歲癌友陳姓女子說，等到標靶治療結束後，會考慮將卵巢組織植回體內。

高雄長庚今天開記者會分享「卵巢組織冷凍保存」（Ovarian Tissue Cryopreservation, OTC）手術成果，接受手術的陳姓乳癌病友也出面分享。

陳女接受媒體聯訪表示，去年10月時摸到自己乳房有腫塊，檢查後確診為乳癌一期，開刀取出腫瘤後，出現淋巴轉移，她經歷開刀、標靶等療程；因擔心治療可能損害卵巢功能，在醫師評估建議下，她選擇在癌症治療前進行卵巢皮質組織取出與冷凍保存。

陳女說，目前單身，雖然不一定要有小孩，但冷凍卵巢可以為自己保留可能性，此外，她更重視正常的身體機能，目前處於停經狀態讓她身體相當不適，未來希望能把卵巢植回體內能，恢復正常的生理機能。

高雄長庚婦產部生殖醫學科主任蘇鈺婷說，陳女的生育保存手術後恢復良好，術後第6天就順利銜接癌症治療。未來在癌症治療完成並評估適當時機後，冷凍保存的卵巢組織有機會進行解凍回植（OvarianTissue Transplantation, OTT），以恢復自然排卵與內分泌功能，甚至達成自然受孕。

高雄長庚表示，院內研究團隊也完成動物實驗驗證，將解凍後的卵巢組織回植至已停經的老鼠體內，成功恢復荷爾蒙分泌功能，為技術的安全性與可行性提供重要科學依據，也強化臨床推動生育保存選項的信心。

高雄長庚院長藍國忠說，此次不僅為台灣癌症病人帶來更多元的生育保留選擇，也象徵台灣在生殖醫學與腫瘤醫療整合發展上再創重要里程碑。院方持續整合血液腫瘤科、兒童血液腫瘤科、生殖醫學科及研究單位資源，提供即時且完整的生育保存諮詢與醫療服務。

癌症治療 手術 長庚

延伸閱讀

影／神明賜聖筊！71歲病人有勇氣接受新式手術 揮別脊椎雙腿痠痛

每年乖乖做抹片…她照超音波才知罹癌 婦科醫：4大檢查不可少

長庚接高雄大同醫院周年…3工會控醫療品質下滑 高雄長庚駁斥

味覺全失、暴瘦18公斤 奇美中西醫攜手助癌友撐過化放療關卡

相關新聞

台中榮總醫材廠商進行手術爭議 衛福部證實1醫師違反「這規範」

台中榮總共3名醫師日前遭投訴指出，放任沒有醫師資格的醫材廠商進入開刀房執行手術，衛福部要求台中榮總一周提出書面報告，今天...

今年首颱「洛鞍」生成！ 最新路徑、對台影響出爐

根據日本氣象廳資料顯示，今年首個颱風「洛鞍」生成。中央氣象署預報員趙竑今天指出，今年第一號颱風「洛鞍」，路徑向北移動再轉...

搭飛機新玩法？他曝機上隱藏娛樂「空中對弈」 長榮航空也轉發

搭飛機時你會看電影還是閉目養神？台灣圍棋老師沈之皓日前在社群平台分享，自己在搭乘長榮航空時，與臨座乘客「空中對弈」，搭機時可以與其他人連線玩圍棋一事曝光後，隨即掀起網友熱烈討論...

卡式爐配大鍋突爆炸！金屬碎片刺進大腿…消防示警：如餐桌手榴彈

看似方便的卡式爐，若使用不當恐釀嚴重爆炸事故。經常宣導消防安全的「消防員神主牌」，昨(14)日於Threads分享一起急診案例，多名年輕人因卡式爐爆炸受傷，大腿遭金屬碎片炸得皮開肉綻，起因竟只是「鍋子太大」。

新北2年前就推機車考照補助 每人1300元有名額限制

北市統計機車死傷人數，在18到24歲族群占20.8％比例高，北市交通局與轄內駕訓班合作推機車駕訓課程，每人最高可獲得65...

台東首例！78歲婦人成功接受PFA脈衝場消融術 擺脫心房顫動困擾

台東78歲陳姓婦人長期受陣發性心房顫動影響，打亂了生活作息，外出時時刻擔心突然昏倒。台東馬偕主治醫師邱威儒考量陳婦年紀偏...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。