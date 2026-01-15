快訊

新北2年前就推機車考照補助 每人1300元有名額限制

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北從2年前就推出機車考照補助方案，一人1300元但有名額數量限制。圖為汐止通勤街景。本報資料照片
新北從2年前就推出機車考照補助方案，一人1300元但有名額數量限制。圖為汐止通勤街景。本報資料照片

北市統計機車死傷人數，在18到24歲族群占20.8％比例高，北市交通局與轄內駕訓班合作推機車駕訓課程，每人最高可獲得6500元補助，非市民來合作駕訓班受訓也能獲補助。新北則是從2年前就推出補助方案，一人1300元但有名額數量限制。

新北市交通局表示，2年前起新北有推動補助方案，每人1300元，但有限量2千個名額，今年還是一樣會跟工會爭取經費補助，由台北區監理所納入機車教育訓練補助金額，只要是來送申請，都會給予補助，不會限定戶籍一定在新北。

上班族陳小姐表示，自己在大學期間就已經考取駕照，可惜無法申請補助，家裡剩下仍在就讀大學的妹妹還沒考駕照，會鼓勵妹妹把握機會，早點去考駕照還能領補助，不要浪費可以拿補助的機會。

今年大二的黃姓女大學生表示，普遍周邊男同學都有考駕照，對男生來說吸引力滿大的，自己觀察周邊朋友跟同學，女生騎車的比例沒那麼高，對她現階段來說，方便搭公車跟捷運就好，可能考慮等工作有需求，規畫大四再去上駕訓班考駕照就好，不急著一時拿駕照。

駕照 駕訓班 機車族 機車騎士 新北

