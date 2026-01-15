聽新聞
0:00 / 0:00
新北2年前就推機車考照補助 每人1300元有名額限制
北市統計機車死傷人數，在18到24歲族群占20.8％比例高，北市交通局與轄內駕訓班合作推機車駕訓課程，每人最高可獲得6500元補助，非市民來合作駕訓班受訓也能獲補助。新北則是從2年前就推出補助方案，一人1300元但有名額數量限制。
新北市交通局表示，2年前起新北有推動補助方案，每人1300元，但有限量2千個名額，今年還是一樣會跟工會爭取經費補助，由台北區監理所納入機車教育訓練補助金額，只要是來送申請，都會給予補助，不會限定戶籍一定在新北。
上班族陳小姐表示，自己在大學期間就已經考取駕照，可惜無法申請補助，家裡剩下仍在就讀大學的妹妹還沒考駕照，會鼓勵妹妹把握機會，早點去考駕照還能領補助，不要浪費可以拿補助的機會。
今年大二的黃姓女大學生表示，普遍周邊男同學都有考駕照，對男生來說吸引力滿大的，自己觀察周邊朋友跟同學，女生騎車的比例沒那麼高，對她現階段來說，方便搭公車跟捷運就好，可能考慮等工作有需求，規畫大四再去上駕訓班考駕照就好，不急著一時拿駕照。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言