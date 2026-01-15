台東首例！78歲婦人成功接受PFA脈衝場消融術 擺脫心房顫動困擾

台東78歲陳姓婦人長期受陣發性心房顫動影響，打亂了生活作息，外出時時刻擔心突然昏倒。台東馬偕主治醫師邱威儒考量陳婦年紀偏高，手術風險較大，且外縣市就醫不便，於是邀請台北馬偕李應湘醫師指導，最終順利完成最新的PFA脈衝場消融術，成為台東首例成功個案。

邱威儒指出，心房顫動為最常見的心房心律不整，患者中風機率比一般人高3至5倍，死亡率也高出2倍以上；長期心房顫動更可能導致心臟衰竭及失智風險增加。陳婦多年反覆發作，即使用藥也無法完全控制。經醫療團隊完整評估及醫病共享決策後，決定採用PFA脈衝場消融術。

PFA脈衝場消融術利用電場能量取代傳統溫度消融，透過極短時間釋放高壓電脈衝，選擇性破壞異常心肌細胞膜，同時保留周圍正常組織。由於不同組織對電場耐受度不同，PFA可精準鎖定病灶，顯著降低食道、血管與神經受傷風險，手術過程快速且一致性高，縮短麻醉時間及身體負擔。

邱威儒說，對高齡患者而言，能有效降低手術風險並加速恢復，讓病人更快重返日常生活。術後陳婦病情穩定，未再出現暈厥或明顯心律不整，精神與活動力顯著提升。她的兒子表示，「看到媽媽恢復健康，不再擔心隨時昏倒，全家人都像重生一樣，感謝醫師的努力」。

李應湘醫師形容傳統治療如「點、線、面」射頻電燒是點狀，費時且破壞後難復原；冷凍消融如線圈，需貼合肺靜脈，難完全覆蓋心肌。PFA則能一次完成環狀消融，克服前兩者缺點，提供更全面、安全的治療選擇。

目前台東馬偕已完成3例PFA脈衝場消融術成功個案，為心房顫動患者帶來嶄新治療選擇，也成為患者及家屬的福音。 台東馬偕心臟科不斷與世界接軌，已完成PFA 脈衝場消融術3例成功個案，是心房顫動治療的一大突破。圖／台東馬偕醫院提供 陳婦（左二）治療後3個月，以往心悸、頭暈及昏倒狀況得到改善，兒子直稱全家一起重生了。圖／台東馬偕醫院提供