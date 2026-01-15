快訊

北投警北捷外攔檢違規車輛 遭汽車碰撞眼、口出血送醫

確定了？劉世芳今「電話告知」蔣萬安 新任警察局長是「他」

台積電赴美再蓋五座廠換關稅調降？經濟部：沒聽說這件事

交報告大限到！台中榮總要壓線送達 院長坦承1醫違規放廠商進手術室

中央社／ 台北15日電
台中榮總。圖／取自台中榮總網站
台中榮總。圖／取自台中榮總網站

台中榮總被指放任無照醫材廠商執刀，今天是繳交報告期限。衛福部表示，初步瞭解有醫師讓廠商進手術室卻未報備，最高可罰50萬元，另外將在半年內制定非醫事人員進手術室指引。

台中榮民總醫院遭指出，有多名醫師放任無照醫療器材廠商進入手術室執行手術。台中市衛生局派員前往稽查並彙整相關情資，移請台中地檢署偵辦，檢方在8日依醫師法分「他」字案交由檢察官調查釐清。

此外，衛生福利部要求中榮一週內提出報告，期限至1月15日。

衛福部醫事司長劉越萍今天下午出席春節醫療量能整備記者會，並在會後接受媒體聯訪。她說，院方表示會在下班前踩線把報告送達，目前院長口頭報告初步內容，坦承其中有一名醫師違規，放廠商進手術室，卻未完成相關登記報備，但院方仍強調沒有由廠商操刀的情形。

劉越萍指出，若院方所述屬實，雖不涉及「醫師法」的密醫行為，但仍涉及違反「醫療法」中有關醫院管理的問題，可開罰新台幣5萬以上、50萬以下罰鍰，並可連續處罰。待院方報告送達後，就會審視內容、邀集專家前往實地輔導訪查。

衛福部也將擬定手術室的相關指引。劉越萍表示，指引預計在6個月內制定完成，卡在農曆春節及寒假，邀集專家不易，且如何管理也要討論。舉例而言，有醫院建議透過顏色進行管理，例如用手術服顏色區分；指引中希望能提供醫院用更聰明的方法自我管理。

手術 醫師 衛福部 台中榮總

延伸閱讀

春節連假長達9天 衛福部推「壅塞監測指標」防堵急診塞爆

爆無照廠商動刀 台中榮總醫護氣炸揭內幕：疑內鬥被惡意抹黑

被檢舉放任無證廠商代刀 台中榮總廖醫師自爆：醫院內鬥真可怕

影／台中榮總爆無照廠商「代刀」 高大成揪「2關鍵」喊：不可能

相關新聞

台中榮總醫材廠商進行手術爭議 衛福部證實1醫師違反「這規範」

台中榮總共3名醫師日前遭投訴指出，放任沒有醫師資格的醫材廠商進入開刀房執行手術，衛福部要求台中榮總一周提出書面報告，今天...

今年首颱「洛鞍」生成！ 最新路徑、對台影響出爐

根據日本氣象廳資料顯示，今年首個颱風「洛鞍」生成。中央氣象署預報員趙竑今天指出，今年第一號颱風「洛鞍」，路徑向北移動再轉...

搭飛機新玩法？他曝機上隱藏娛樂「空中對弈」 長榮航空也轉發

搭飛機時你會看電影還是閉目養神？台灣圍棋老師沈之皓日前在社群平台分享，自己在搭乘長榮航空時，與臨座乘客「空中對弈」，搭機時可以與其他人連線玩圍棋一事曝光後，隨即掀起網友熱烈討論...

卡式爐配大鍋突爆炸！金屬碎片刺進大腿…消防示警：如餐桌手榴彈

看似方便的卡式爐，若使用不當恐釀嚴重爆炸事故。經常宣導消防安全的「消防員神主牌」，昨(14)日於Threads分享一起急診案例，多名年輕人因卡式爐爆炸受傷，大腿遭金屬碎片炸得皮開肉綻，起因竟只是「鍋子太大」。

新北2年前就推機車考照補助 每人1300元有名額限制

北市統計機車死傷人數，在18到24歲族群占20.8％比例高，北市交通局與轄內駕訓班合作推機車駕訓課程，每人最高可獲得65...

台東首例！78歲婦人成功接受PFA脈衝場消融術 擺脫心房顫動困擾

台東78歲陳姓婦人長期受陣發性心房顫動影響，打亂了生活作息，外出時時刻擔心突然昏倒。台東馬偕主治醫師邱威儒考量陳婦年紀偏...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。