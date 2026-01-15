快訊

不是睡不夠而是「睡不好」 醫師揭失眠真相與改善關鍵

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
失眠不只是睡不夠，而是睡不好，若有失眠困擾，應及早尋求專業評估。(圖/123RF)
失眠不只是睡不夠，而是睡不好。南投醫院身心科醫師林政澔指出，失眠型態多元，影響白天精神與功能，慢性者宜及早介入，以睡眠衛生與行為治療為主。

南投醫院表示，失眠常見表現包括難以入睡、睡眠斷續、半夜易醒，或清晨過早醒來且無法再睡；即便睡眠時間與環境充足，仍覺品質不佳，進而影響專注力與工作表現。統計顯示，約半數成人曾有偶發性失眠，慢性失眠盛行率約10%至15%，年長者與女性較常見。

林政澔說，失眠的判定不只看時數，更重視主觀感受與白天功能。臨床常見伴隨疲倦、注意力不集中、記憶力下降與情緒低落，嚴重時提高意外風險；也常與憂鬱、焦慮互相影響，形成惡性循環。部分患者自覺「整晚沒睡」，實際仍有淺眠，因身體高度警覺而疲勞感加重。

改善方面，林政澔建議先建立睡眠衛生，包括固定作息、避免午後咖啡因、睡前不飲酒不吸菸、白天規律運動但睡前避免劇烈活動，並營造安靜昏暗的睡眠環境、減少睡前使用3C產品，協助恢復生理節律。

對慢性失眠，非藥物治療的失眠認知行為治療（CBT-I）為第一線，透過睡眠教育、刺激控制、睡眠限制、認知調整與放鬆訓練，降低對睡眠的焦慮，多數可明顯改善睡眠品質與白天精神。若成效有限且已影響生活，醫師才會評估短期藥物輔助，並強調不宜長期單獨依賴。院方呼籲，長期失眠應主動求助專業，及早介入有助守護身心健康。

