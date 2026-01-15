洪易《鏡花蟲洞宴》 形塑戶外雕塑走廊
《鏡花蟲洞宴》洪易戶外雕塑展今天在國立歷史博物館戶外庭園廣場舉行開幕式，包括國立歷史博物館館長洪世佑、藝術家洪易、國立故宮博物院院長蕭宗煌、白鷺鷺文教基金會榮譽董事長陳郁秀等出席。
《鏡耳花蟲洞宴》洪易戶外雕塑展，為國立歷史博物館重新開館後重要的戶外藝術行動，藝術家洪易以鮮明飽和的色彩與圓潤幽默的造型語彙，建構外星人與動物共舞的奇幻視覺場域，橫跨南海學園多處戶外空間，串聯國立歷史博物館、國立台灣藝術教育館及工藝中心台北當代工藝設計分館，20件作品錯落穿梭於歷史建築、自然景觀與城市空間，回應博物館走出建築、走入城市日常的策展思考，形塑一條結合歷史、人文與當代藝術的「戶外雕塑走廊」。
