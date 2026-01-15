洪易《鏡花蟲洞宴》 形塑戶外雕塑走廊

搭飛機時你會看電影還是閉目養神？台灣圍棋老師沈之皓日前在社群平台分享，自己在搭乘長榮航空時，與臨座乘客「空中對弈」，搭機時可以與其他人連線玩圍棋一事曝光後，隨即掀起網友熱烈討論...

2026-01-15 16:41