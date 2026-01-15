搭飛機新玩法？他曝機上隱藏娛樂「空中對弈」 長榮航空也轉發
搭飛機時你會看電影還是閉目養神？台灣圍棋老師沈之皓日前在社群平台分享，自己在搭乘長榮航空時，與臨座乘客「空中對弈」，搭機時可以與其他人連線玩圍棋一事曝光後，隨即掀起網友熱烈討論，連長榮航空日本分公司都發聲回應。
在台經營兒童圍棋教室並擔任台灣黑白棋協會負責人的沈之皓，日前在社群平台X發文分享，他在搭乘飛機時與臨座的乘客「空中對弈」。沈之皓在文中寫道，「可能不太為人所知，但在台灣的長榮航空上，可以和坐在旁邊的人一起下圍棋」。
貼文曝光後隨即引發討論，「太厲害了！」、「看起來好好玩」、「至少希望能跟坐在遠處的人下棋」，也有人指出「也可以跟隔壁的人一起玩UNO」、「日本航空機上也可以打麻將」。網友們熱烈的迴響，也讓沈之皓感到驚訝。
事後，長榮航空日本分公司的官方帳號也轉發該則貼文，並在文中寫道，「各位如果不介意的話，下次搭機時要不要來下一局呢？」
而根據長榮航空官網資訊，機上娛樂不僅有圍棋，還有UNO、數獨、連連看、麻將、2048等遊戲，供乘客可以在飛行過程中遊玩。
