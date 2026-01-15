牽個手內褲就濕一塊？醫揭男性「透明液體」真面目 不是早洩

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
只是跟異性牽個手，內褲卻突然濕了一小塊，讓不少男性瞬間緊張，擔心自己是不是出現早洩問題。示意圖／ingimage
只是跟異性牽個手，內褲卻突然濕了一小塊，讓不少男性瞬間緊張，擔心自己是不是出現早洩問題。對此，泌尿專科醫師蘇信豪指出，這種情況其實相當常見，無論是初戀菜鳥或經驗老到的男性，都可能在性興奮時遇到，而流出的並非精液，而是正常的生理分泌物。

蘇信豪在臉書粉專發布衛教影片說明，許多男性在與心儀對象牽手、感到興奮時，會發現內褲微濕、觸感偏黏，這時出現的透明液體，並不是攝護腺液，也不是精液，而是「尿道球腺液」。

他解釋，男性在性興奮狀態下，尿道球腺會分泌少量透明液體，通常只會流到尿道口，其主要功能是潤滑尿道、減少摩擦，就像先行部隊，替後續射精鋪路，屬於正常的生理反應，與早洩沒有直接關係，不必過度緊張。

至於精液的組成，蘇信豪也特別澄清，不少人誤以為睪丸內裝滿精液，其實睪丸主要功能是製造精蟲，僅占整體精液量約2％至5％。精液的主要來源來自儲精囊液，約占六成，另外還包含攝護腺液，比例約為三至四成，因此若接受攝護腺切除手術，精液量確實可能明顯減少。

此外，也有男性擔心結紮後是否會影響射精或快感。對此，蘇信豪指出，結紮只是將輸送精蟲的輸精管截斷，由於精蟲原本僅占精液極小比例，因此結紮後射精量幾乎不變，仍然有射精感與液體排出，只是精液中不再含有精蟲，這也是目前相對安全、有效的避孕方式之一。

尿道 射精 早洩 避孕

