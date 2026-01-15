估流感春節進入流行期…單周就醫人恐達13萬 初一至初三開特別門診

去年春節就診人次逾19萬人，各大醫院急診壅塞，疾管署長羅一鈞指出，今年觀察，流感疫情自上周開始爬升，預估每周以5至10％速度上升，春節類流感單周就醫人恐達13萬。針對呼吸道及腸胃道等傳染病，獎勵急救責任醫院於初一（2月17日）至初三（2月19日）開設「傳染病特別門診」，每診次獎勵1萬元。

去年春節期間因流感、腹瀉疫情夾擊，各大醫院急診壅塞，病人一度塞了一個月才消化，今年春節連假長達9天，外界擔憂會否重現急診壅塞。

羅一鈞指出，目前觀察流感比過去相對緩和，但避免醫療準備緊繃，提供初一至初三開設門診獎勵，每診次獎勵1萬元；若看診醫師為兒科、感染科或胸腔內科，每診次獎勵更達1.5萬元，且要求獎勵費用有80%分配予相關工作人員，至少一千診次，民眾有就診需要，可至醫院、疾管署及各衛生局網站查詢。

考量今年2月春節連續假期，民眾南來北往恐造成疫情擴散，自今年1月20日起至2月28日止，擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，庫存量有225萬人分，含口服型、吸入型及原料藥。擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件為「有類流感症狀，且具下列身分之流感高傳播族群」：

1.醫事單位之防疫相關人員（含具執業登記醫事人員及醫療院所非醫事人員）。 2.安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員。 3.幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）。 4.幼兒園、國小、國中、高中、高職、五專1至3年級學生。 5.與流感重症高風險族群同住或其照顧者。 6.禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員。 7.其他人口密集機構（如軍營等）易發生群聚之人員。

目前我國公費藥劑配置於各縣市衛生局規畫全國約4000家合約醫療機構，疾管署全球資訊網或透過疾管署「流感新冠疫苗及流感藥劑地圖（https://www.cdc.gov.tw）」，配置藥劑包括克流感、易剋冒及瑞樂沙。

如有危險徵兆如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等應盡速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件，倘經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。由於目前流感抗病毒藥劑未列入健保給付項目，公費用藥治療時機及必要性，仍由醫師依病患狀況及臨床專業決定。

疾管署提醒，民眾勿輕忽流感嚴重性，應落實勤洗手及注意咳嗽禮節等個人衛生防護措施，有呼吸道症狀時應佩戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，盡可能保持1公尺以上。民眾如有類流感症狀，應就近就醫並充分休息，待痊癒後再上學，以免病毒於同儕間傳播造成疫情發生。

有關公費藥劑用藥條件、合約醫療機構名單及流感防治資訊，可至疾管署全球資訊網，或撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。