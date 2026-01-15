2026台灣燈會小提燈「喔熊馬抵嘉」 3月3日至15日現場限量發放
2026台灣燈會3月3日至15日在嘉義縣登場，期間限量發放「喔熊馬抵嘉」小提燈，發完為止。小提燈「喔熊馬抵嘉」將馬年與嘉義連結，台語意思是「喔熊也在這」，邀大家來賞燈。
嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，2026台灣燈會期間發放「喔熊馬抵嘉」小提燈，發放地點位於靠近主展區的太子大道與信義二路交叉口（近永慶高中）。每日下午3時起，將限量發放，每人僅限領取一盞，發完為止。
嘉義縣長翁章梁說，「喔熊馬抵嘉」小提燈由觀光署提供8萬個，嘉義縣自訂20萬個，共28萬個要送給民眾。
縣府說，2026年恰逢生肖「馬」年，這款小提燈的設計特別創新，首次將生肖「馬」與台灣觀光的最佳代言人「喔熊」結合。將「喔熊」設計為騎在搖搖木馬上的可愛姿態，模擬小朋友騎馬玩耍的情景，充滿童趣和動感。
