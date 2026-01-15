校園「7-12歲」傳染升溫 醫：水痘傳染力是流感、腸病毒6倍

冬季氣溫驟降，正式進入傳染病高峰期，包括呼吸道與腸胃道疾病，另外，水痘具高度傳染性，造成校園群聚感染風險，更可能引發肺炎、腦炎等嚴重併發症。台灣兒童感染症醫學會理事長、林口長庚兒童感染科主治醫師邱政洵表示，臨床不乏已接種一劑疫苗的孩童發生突破性感染，提醒家長建立預防觀念，並為孩子依時程接種第二劑水痘疫苗。

臨床觀察，大眾對於水痘預防仍存在一些迷思，部分家長認為「接種一劑疫苗即已足夠」，或「感染過水痘便可終身免疫，無須擔憂後續影響」。水痘屬於高傳染力疾病，其傳染力為流感及腸病毒達6倍以上。疾管署統計，112年全台水痘感染人次累計近2萬8000人，113年度統計，全台水痘感染人次已累計超過3萬人，以7至12歲為主要感染族群。

邱政洵說，國小孩童是水痘感染的高風險群，感染人數更呈現逐年上升的趨勢。水痘感染不止皮膚出疹，更可能引發肺炎、腦炎等嚴重併發症，潛在風險不容小覷。他分享臨床診治過免疫力低下的孩童，感染水痘後引發呼吸衰竭併發症，需仰賴插管治療。對於白血病孩童及新生兒等特殊患者，水痘併發症致死率高達10%，家長不可輕忽。

水痘具有高度傳染性，尤其發疹初期傳染力最高；若同一空間有人罹患水痘，未具足夠免疫力者，有近9成機率在同一空間二次傳染。研究顯示，即使接種過一劑水痘疫苗，仍有發生突破性感染的風險。一旦感染水痘病毒，痊癒後病毒仍會終生潛伏於神經節中，當人體免疫力因年齡增長、壓力或疾病而下降時，潛伏病毒恐再度活化，引發帶狀疱疹（俗稱皮蛇）。

在全球防治趨勢下，加拿大、美國、香港、日本等近30個國家規範兒童兩劑式水痘疫苗接種制度，提升整體社區防護並降低突破性感染的發生率。世界衛生組織也建議各國採行兩劑式常規免疫政策。台灣衛福部與國際政策接軌，建議兒童應依時程完成兩劑接種：於滿1歲時接種第一劑，並於4到6歲時依醫囑接種第二劑水痘疫苗，提升保護力至9成以上。

台灣兒童感染症醫學會呼籲，為避免水痘在校園內蔓延，影響學童健康與學習，家長應提高警覺，除協助孩童落實勤洗手、維持良好個人及環境衛生、保持室內空氣流通外，更應主動諮詢專業醫療人員有關孩童疫苗接種狀況，確認家中孩童是否已完成兩劑水痘疫苗接種，降低感染、群聚事件與重症風險。