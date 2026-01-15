快訊

乘客驚恐四散！忠孝新生站傳亮「刀」 北捷發聲：列車行駛未受影響

張文縱火燒租屋處、現金「不留退路」 檢依證據研判：歸類為輕生

國民黨發布新人事 楊永明、蔡明忠出任政策會副執行長

校園「7-12歲」傳染升溫 醫：水痘傳染力是流感、腸病毒6倍

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師建議，最遲應該4至6歲前補打第二劑水痘疫苗，提升疫苗防護效果。本報資料照片
醫師建議，最遲應該4至6歲前補打第二劑水痘疫苗，提升疫苗防護效果。本報資料照片

冬季氣溫驟降，正式進入傳染病高峰期，包括呼吸道與腸胃道疾病，另外，水痘具高度傳染性，造成校園群聚感染風險，更可能引發肺炎、腦炎等嚴重併發症。台灣兒童感染症醫學會理事長、林口長庚兒童感染科主治醫師邱政洵表示，臨床不乏已接種一劑疫苗的孩童發生突破性感染，提醒家長建立預防觀念，並為孩子依時程接種第二劑水痘疫苗。

臨床觀察，大眾對於水痘預防仍存在一些迷思，部分家長認為「接種一劑疫苗即已足夠」，或「感染過水痘便可終身免疫，無須擔憂後續影響」。水痘屬於高傳染力疾病，其傳染力為流感及腸病毒達6倍以上。疾管署統計，112年全台水痘感染人次累計近2萬8000人，113年度統計，全台水痘感染人次已累計超過3萬人，以7至12歲為主要感染族群。

邱政洵說，國小孩童是水痘感染的高風險群，感染人數更呈現逐年上升的趨勢。水痘感染不止皮膚出疹，更可能引發肺炎、腦炎等嚴重併發症，潛在風險不容小覷。他分享臨床診治過免疫力低下的孩童，感染水痘後引發呼吸衰竭併發症，需仰賴插管治療。對於白血病孩童及新生兒等特殊患者，水痘併發症致死率高達10%，家長不可輕忽。

水痘具有高度傳染性，尤其發疹初期傳染力最高；若同一空間有人罹患水痘，未具足夠免疫力者，有近9成機率在同一空間二次傳染。研究顯示，即使接種過一劑水痘疫苗，仍有發生突破性感染的風險。一旦感染水痘病毒，痊癒後病毒仍會終生潛伏於神經節中，當人體免疫力因年齡增長、壓力或疾病而下降時，潛伏病毒恐再度活化，引發帶狀疱疹（俗稱皮蛇）。

在全球防治趨勢下，加拿大、美國、香港、日本等近30個國家規範兒童兩劑式水痘疫苗接種制度，提升整體社區防護並降低突破性感染的發生率。世界衛生組織也建議各國採行兩劑式常規免疫政策。台灣衛福部與國際政策接軌，建議兒童應依時程完成兩劑接種：於滿1歲時接種第一劑，並於4到6歲時依醫囑接種第二劑水痘疫苗，提升保護力至9成以上。

台灣兒童感染症醫學會呼籲，為避免水痘在校園內蔓延，影響學童健康與學習，家長應提高警覺，除協助孩童落實勤洗手、維持良好個人及環境衛生、保持室內空氣流通外，更應主動諮詢專業醫療人員有關孩童疫苗接種狀況，確認家中孩童是否已完成兩劑水痘疫苗接種，降低感染、群聚事件與重症風險。

疫苗 腸病毒

延伸閱讀

流感於春節連假達高峰...食藥署：常備用藥庫存提高三倍 先供診所、藥局

加強防範肺炎鏈球菌 長者改打單劑新款疫苗

僅需打一劑！20價肺炎鏈球菌疫苗15日起開打 供3類對象免費打

流感預計1月下旬進入流行期 公費疫苗剩下17.9萬劑

相關新聞

今年首颱「洛鞍」生成！ 最新路徑、對台影響出爐

根據日本氣象廳資料顯示，今年首個颱風「洛鞍」生成。中央氣象署預報員趙竑今天指出，今年第一號颱風「洛鞍」，路徑向北移動再轉...

卡式爐配大鍋突爆炸！金屬碎片刺進大腿…消防示警：如餐桌手榴彈

看似方便的卡式爐，若使用不當恐釀嚴重爆炸事故。經常宣導消防安全的「消防員神主牌」，昨(14)日於Threads分享一起急診案例，多名年輕人因卡式爐爆炸受傷，大腿遭金屬碎片炸得皮開肉綻，起因竟只是「鍋子太大」。

2026台灣燈會小提燈「喔熊馬抵嘉」 3月3日至15日現場限量發放

2026台灣燈會3月3日至15日在嘉義縣登場，期間限量發放「喔熊馬抵嘉」小提燈，發完為止。小提燈「喔熊馬抵嘉」將馬年與嘉...

估流感春節進入流行期…單周就醫人恐達13萬 初一至初三開特別門診

去年春節就診人次逾19萬人，各大醫院急診壅塞，疾管署長羅一鈞指出，今年觀察，流感疫情自上周開始爬升，預估每周以5至10％...

愛喝手搖！26歲女送醫已腎衰竭「得終生洗腎」 崩潰喊：我還這麼年輕

近年台灣年輕族群洗腎案例逐年增加，成為醫界高度關注的健康警訊。許多患者在確診前並無明顯慢性病史，也缺乏腎臟疾病相關警覺，往往是在健檢數值異常，或因突發身體不適送醫後，才驚覺腎功能已嚴重受損，甚至必須立刻接受洗腎治療。醫師指出，年輕人洗腎常來得又快又急，對患者及家屬都是沉重衝擊。

天冷膝蓋卡卡 醫示警這類肉品別吃：恐加重關節發炎

氣溫轉涼，不少人在上下樓梯時，開始覺得膝蓋卡卡、甚至隱隱作痛。疼痛專科醫師邱柏鈞提醒，氣溫下降會讓身體循環變慢，組織修復效率也跟著降低，關節周圍累積的發炎物質不容易被代謝掉，若飲食又踩到地雷，關節不適感往往會更加明顯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。