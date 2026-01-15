「悲慘世界」賈維爾原聲 賈登攜經典來台開唱
在2025年「悲慘世界」40週年紀念版音樂會中，飾演「賈維爾」的布萊德利．賈登（Bradley Jaden）以低沉渾厚嗓音征服全台觀眾，今年3月將攜經典來台開唱。
賈登被譽為當代重要的「賈維爾」角色詮釋者之一，活躍於倫敦西區與百老匯，他曾演出多齣重量級製作，包括「悲慘世界」中的安佐拉（Enjolras）與賈維爾（Javert）、「魔法壞女巫」（Wicked）的費耶羅王子（Fiyero），以及義大利里雅斯特新版「歌劇魅影」的拉烏爾（Raoul）等。
根據寬宏藝術發布的新聞資料，賈登的個人演唱會Bradley Jaden Live自2024年起巡演義大利、美國紐約、英國倫敦與匈牙利布達佩斯，這次來台將搭配現場樂團演出，曲目橫跨「悲慘世界」、「歌劇魅影」、「魔法壞女巫」、「窈窕淑女」等經典音樂劇作品。
這次訪台，賈登邀請班．佛斯特（Ben Forster）擔任特別嘉賓，佛斯特以演出倫敦西區與世界巡演版「歌劇魅影」中的「魅影」聞名。演唱會將於3月1日舉行，地點在台北國家音樂廳。
