衛福部組改擬設長發署、兒家署 立委籲正視資源分配

中央社／ 台北15日電

衛福部組改修法，下週登場。民進黨立委林月琴、賴惠員今天與多個民間團體舉行記者會，呼籲政府傾聽民間聲音，組改不只是資源與預算的集中，責任也要提升，正視長期存在的資源分配不均與人力不足。

林月琴、賴惠員今天與台灣活力老化推展協會理事長吳玉琴、中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿、中華民國家庭照顧者關懷總會副主任張筱嬋、中華民國身心障礙聯盟副主任汪育儒舉行「衛福部最大整併：長照及社會發展署上路，誰來說清楚！」記者會。

因應超高齡社會，衛福部將啟動組織改造，將原先長期照顧司及社會及家庭署，整併為長照及社會發展署，另外成立兒家署專責整合兒童健康、福利保護、發展等業務。

賴惠員表示，衛福部的組織改造，不是把分散在不同單位的錢湊在一塊，那只是玩數字遊戲，不能因為整併，造成原有的福利縮水。她舉長照基金為例，原本靠菸捐的不穩定財源，支撐龐大業務，本就力有未逮，希望看到真金白銀的投入，相對的責任也要扛，服務更不會中斷，更不希望長發署因業務太龐大，而把身障、婦女及國民年金的業務邊緣化。

林月琴說明，長發署不只是提供福利照顧，滿足基本生存，更要積極支持服務對象活得健康，權利能發展，生活品質能拉高。衛福部組織改造，除了經費要到位，人力要充足以外，還要看過去的問題到底能不能解決。

吳玉琴指出每次政府組織整合或是設置，社政的人力一直都偏少，應該再一次檢視人力的配置。因為過去看到社政系統的業務常常是夜間挑燈夜戰。所以如果能夠把人力一併檢視，這才是組改。

張淑卿提到，長發署的成立，不是拼湊，而是必須正視長期以來資源疊床架屋與大缺工造成的分配不均問題，呼籲政府應建立透明的資源整合平台，確保原有老人福利不因長照業務擴張而被稀釋，核心在於相關法條必須納入高齡權益保障及社會參與的原則，並透過老人福利法的銜接，加以落實健康權、支持服務、社會參與、移動權等高齡者權益。

