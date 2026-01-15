聽新聞
今年首颱「洛鞍」生成！ 最新路徑、對台影響出爐
今年首個颱風「洛鞍」生成。中央氣象下午15時50分發布指出，原位於菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓，於今（15）日14時發展為輕度颱風，編號第01號(國際命名:NOKAEN，中文譯名:洛鞍)，預測未來朝西北轉東北方向移動，對台灣無直接影響。
中央氣象署預報員趙竑今天指出，今年第一號颱風「洛鞍」，路徑向北移動再轉向東北方向前進，對台灣天氣沒有直接影響，但往北移動整體水氣會讓台灣環境變得比較潮濕，明天開始東半部降雨機率提高。
趙竑指出，18日隨「洛鞍」往北移動，周末水氣會增加，19日起北方冷空氣逐漸南下，19日仍受東北季風影響，20日起比較明顯冷空氣就會影響台灣，台灣會受到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯下降。
