今年首颱「洛鞍」生成！ 最新路徑、對台影響出爐

近年台灣年輕族群洗腎案例逐年增加，成為醫界高度關注的健康警訊。許多患者在確診前並無明顯慢性病史，也缺乏腎臟疾病相關警覺，往往是在健檢數值異常，或因突發身體不適送醫後，才驚覺腎功能已嚴重受損，甚至必須立刻接受洗腎治療。醫師指出，年輕人洗腎常來得又快又急，對患者及家屬都是沉重衝擊。

2026-01-15 15:50