流感於春節連假達高峰...食藥署：常備用藥庫存提高三倍 先供診所、藥局

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
食藥署副署長王德原說，該署每年第4季都會提醒全國藥商，針對春節期間可能流行的呼吸道疾病、腸胃道用藥，提高庫存量，至少準備2至3個月安全庫存量。記者林琮恩／攝影
衛福部疾管署預估，流感疫情將於春節連假前後達高峰，疾管署長羅一鈞說，目前流感疫情已開始升溫，今年第一周門急診類流感就醫人次達9萬1842人次，預估疫情將持續上升。衛福部食藥署指出，已整備春節及秋冬需求藥品，要求藥商提高安全庫存及供應量，保障醫療院所及藥局用藥需求，盼讓民眾及醫療院所安心。

食藥署副署長王德原說，該署每年第四季都會提醒全國藥商，針對春節期間可能流行的呼吸道疾病、腸胃道用藥，提高庫存量，至少準備2至3個月安全庫存量，且要優先供應西醫基層院所與社區藥局，以滿足民眾醫療院所、藥局用藥需求，連假期間，民眾分流至基層診所就醫，或諮詢藥事人員時，可即時獲得保障。

民眾春節圍爐，常會喝酒，為長時間開車返鄉，也可能接觸咖啡飲料。王德原提醒，春節期間更須留意藥物副作用，呼籲民眾應避免服藥前後又喝咖啡、酒精飲料等，此外，腸胃道用藥中制酸劑成分，可能與抗生素產生交互作用，影響療效，呼籲民眾服用這兩種藥物，應至少間隔2小時。另，春節連假民眾出遊頻繁，建議備齊常用藥品。

王德原建議，民眾因應春節連假外出，可備用的藥品選項，包括暈車藥、胃腸藥、感冒藥等，不過，許多感冒藥物、過敏用藥等，含藥抗組織胺成分，容易導致民眾嗜睡，呼籲民眾服藥時應檢視藥物成分，若藥物成分中含有抗組織胺，服藥後應避免駕駛車輛，以維護交通安全。民眾如有用藥需求，建議就醫詢問醫師，或前往社區藥局諮詢藥事人員。

