愛喝手搖！26歲女送醫已腎衰竭「得終生洗腎」 崩潰喊：我還這麼年輕

近年台灣年輕族群洗腎案例逐年增加，成為醫界高度關注的健康警訊。許多患者在確診前並無明顯慢性病史，也缺乏腎臟疾病相關警覺，往往是在健檢數值異常，或因突發身體不適送醫後，才驚覺腎功能已嚴重受損，甚至必須立刻接受洗腎治療。醫師指出，年輕人洗腎常來得又快又急，對患者及家屬都是沉重衝擊。

腎臟科醫師洪永祥在臉書發文指出，年輕洗腎患者常見的共通點，是缺乏明顯症狀與病識感，導致延誤就醫時機。他整理多篇國際醫學研究指出，40歲以下洗腎患者，往往同時存在潛在疾病與長期傷腎的生活習慣，包括未追蹤的蛋白尿、慢性腎絲球炎，以及長期熬夜、高糖飲食等因素，最終在某個時間點集中爆發，造成腎功能快速惡化。

洪永祥也分享一名26歲上班族女子的臨床案例。該名女子為拚業績長期早出晚歸，工作壓力大時習慣每天喝兩杯手搖飲紓解。半年來她曾出現臉部浮腫情形，卻誤以為是作息不正常所致，直到某天深夜加班時突然嚴重喘不過氣，被同事緊急送醫。檢查發現，她已出現腎衰竭合併肺水腫，尿毒素指數嚴重超標，必須立刻插管並接受緊急洗腎。洪永祥轉述，女子在病床前淚流滿面地詢問，自己只是愛喝飲料、常熬夜，年紀還這麼輕，為何腎臟卻已無法挽回。

事後住院檢查顯示，該名女子早在多年前就已出現蛋白尿，推測為慢性腎絲球炎，卻從未就醫追蹤治療，再加上長期熬夜與高糖飲品的生活型態，最終導致腎功能不可逆轉。洪永祥提醒，高果糖飲料不分年齡都可能對腎臟造成傷害，除增加肥胖與糖尿病風險外，2019年刊登於《美國腎臟學會期刊（JASN）》的研究也指出，果糖在體內代謝後產生的尿酸，可能對腎小管造成持續性刺激，引發慢性間質發炎。他強調，早期腎臟病幾乎沒有明顯症狀，一旦惡化往往難以回頭，呼籲年輕族群提高警覺，及早正視腎臟健康。