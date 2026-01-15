備戰春節急診壅塞！健保署增OPAT治療天數 慢性病處方箋1月31開放領藥

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
健保署署長陳亮妤說，健保署透過獎勵基層診所開診，希望民眾小病別到大醫院看診，依開診意願程度區分，設定西醫基層診所診察費、藥事服務費加成比率。記者林琮恩／攝影
春節期間為急診壅塞高峰期，歷年春節急診就醫人次為平常的1.5至1.7倍，多數為呼吸道傳染病、病毒性腸胃炎。為分流患者，衛福部健保署呼籲，今年民眾可在全國13處假日急症中心（UCC）就醫。春節期間，也放寬門診靜脈抗生素治療計畫（OPAT），從5天增加為7天；慢箋於連假期間到期者，1月31日起可開始領藥。

健保署長陳亮妤說，健保署獎勵基層診所開診，希望民眾小病別到大醫院，依開診意願，設定西醫基層診所診察費、藥事服務費加成比率，小年夜、小年夜前一日及初六加成30%，除夕至初三加成100%，初四、初五加成50%。醫院急診及住院診察費、藥事服務費、護理費加成，從小年夜前一日至初六為止，均加成100%，盼醫院開床，減少急診壅塞。

陳亮妤說，這些費用並非來自健保西醫基層總額，而是利用健保總額其他部門費用支應，健保署要求這些費用8成要用在第一線醫療人員，不限醫師、護理師、藥師，而是納入不同職類，由醫院統籌分配，未來會加強檢視。

目前六都共設置13處假日急症重心（UCC）。陳亮妤說，UCC適用於收治急症但非重症病人，近期健保署與六都衛生局開會，訂出開診時間，從小年夜前一天至初六之間（2月14日到22日），除了除夕及初五（2月16日及21日）不開診外，其他時間都有開診，呼籲民眾若有緊急醫療需求，但並非重症、性命垂危者，可善用UCC服務。

健保署去年8月起推動門診靜脈注射（OPAT）給付計畫。陳亮妤說，這項計畫讓過去需要住院打抗生素的感染症病人，可在門診完成注射，實施後醫院反應良好，台大醫院評估，可減緩該院住院占床率17%，為此，該計畫原先注射期間上限為5天，小年夜前一天至初六的春節連假期間，注射上限改為7天，且獎勵醫事人員，相關費用加成100%。

民眾的慢性病處方箋，可能在連假期間到期，陳亮妤說，過去民眾開放春節連假前一周可以領慢性病處方箋藥物，實務上若民眾主治醫師在該段期間沒有開診，慢性病用藥恐斷炊1周時間，為此，今年放寬制度，民眾只要慢箋在春節連假9天時間內到期，可提前14天拿藥，也就是1月31日開始可回診領藥。另，各家醫院與診所開診情況，後續會更新放在健保快易通供民眾查找。

健保署 春節 小年夜

