穩定春節醫療量能 輕重症分流、8成獎勵金給第一線

農曆春節將至，為因應過往春節急診人次較多特性，行政院會今天通過「115年春節醫療量能整備專案」，除提早盤點各院開診情形、輕重症患者分流，也擴充醫療量能，春節期間診察費與護理費100%加成，且要求8成獎勵金發予第一線工作人員，實質感謝醫護。

行政院會今天通過衛福部擬定的「115年春節醫療量能整備專案」，根據報告，歷年春節急診人次為平時1.5至1.7倍，因此今年投入約新台幣16億元經費，推動提早因應、輕重症患者分流、擴充醫療量能，以及強化區域聯防等4大策略，目標達成「重症不漏接、輕症有分流、醫護有獎勵」。

根據報告，衛福部提早盤點各院開診情形，並自2日起新增監控全國急救責任醫院7項醫療量能指標，由各地方衛生局落實督導；另外，衛福部也鼓勵醫院在大年初一至初三開設「傳染病特別門診」，直轄市13處「假日輕急症中心（UCC）」春節則不打烊，提供輕症民眾就醫，避免急診壅塞。

此外，春節期間診察費與護理費100%加成，衛福部規定8成獎勵金應發予第一線工作人員，實質感謝醫護辛勞；區域聯防部分，則是透過衛福部、地方衛生局及各區域緊急醫療應變中心（REMOC）及轉診網絡緊密聯繫，必要時啟動跨區協調與轉診分流。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰院會中表示，特別感謝春節期間醫護人員堅守崗位，承擔高強度與高風險的照護工作，而衛福部此次推出「健保春節加成獎勵政策」，獎勵對象包括醫院（急診、門診）、診所及社區藥局，相關加成與獎勵應實質回饋於第一線相關醫事人員，以肯定其專業付出，並穩定人力士氣，衛福部應督導醫療院所確實、即時發放，避免延宕。

媒體關注是否會確保獎勵金都分配給第一線人員，衛福部次長林靜儀在院會後記者會強調，獎勵金將如同過往的護理加給或是津貼，都會有監督機制，若醫院沒有按照標準發放，後續也會有處理機制，但她相信醫療機構都很清楚，醫療人員是醫療服務非常重要的關鍵，人員不夠量能就會開不出來，相信各機構都會配合要求。