快訊

邀賴總統天價軍購國情報告協商無結論 立院最快明天決議

乘客驚恐四散！忠孝新生站傳亮「刀」 北捷發聲：列車行駛未受影響

張文縱火燒租屋處、現金「不留退路」 檢依證據研判：歸類為輕生

穩定春節醫療量能 輕重症分流、8成獎勵金給第一線

中央社／ 台北15日電

農曆春節將至，為因應過往春節急診人次較多特性，行政院會今天通過「115年春節醫療量能整備專案」，除提早盤點各院開診情形、輕重症患者分流，也擴充醫療量能，春節期間診察費與護理費100%加成，且要求8成獎勵金發予第一線工作人員，實質感謝醫護。

行政院會今天通過衛福部擬定的「115年春節醫療量能整備專案」，根據報告，歷年春節急診人次為平時1.5至1.7倍，因此今年投入約新台幣16億元經費，推動提早因應、輕重症患者分流、擴充醫療量能，以及強化區域聯防等4大策略，目標達成「重症不漏接、輕症有分流、醫護有獎勵」。

根據報告，衛福部提早盤點各院開診情形，並自2日起新增監控全國急救責任醫院7項醫療量能指標，由各地方衛生局落實督導；另外，衛福部也鼓勵醫院在大年初一至初三開設「傳染病特別門診」，直轄市13處「假日輕急症中心（UCC）」春節則不打烊，提供輕症民眾就醫，避免急診壅塞。

此外，春節期間診察費與護理費100%加成，衛福部規定8成獎勵金應發予第一線工作人員，實質感謝醫護辛勞；區域聯防部分，則是透過衛福部、地方衛生局及各區域緊急醫療應變中心（REMOC）及轉診網絡緊密聯繫，必要時啟動跨區協調與轉診分流。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰院會中表示，特別感謝春節期間醫護人員堅守崗位，承擔高強度與高風險的照護工作，而衛福部此次推出「健保春節加成獎勵政策」，獎勵對象包括醫院（急診、門診）、診所及社區藥局，相關加成與獎勵應實質回饋於第一線相關醫事人員，以肯定其專業付出，並穩定人力士氣，衛福部應督導醫療院所確實、即時發放，避免延宕。

媒體關注是否會確保獎勵金都分配給第一線人員，衛福部次長林靜儀在院會後記者會強調，獎勵金將如同過往的護理加給或是津貼，都會有監督機制，若醫院沒有按照標準發放，後續也會有處理機制，但她相信醫療機構都很清楚，醫療人員是醫療服務非常重要的關鍵，人員不夠量能就會開不出來，相信各機構都會配合要求。

春節 行政院 衛福部

延伸閱讀

抗漲限量優惠！蘇澳區漁會推春節海鮮禮盒 加購千元帶回整條龍虎斑

衛福部投16億加強春節醫療整備 8成獎勵金發第一線人員

太平山春節旅遊攻略 開園時間、蹦蹦車班次、車流管制一次看

新竹漁港新直銷中心春節前開放 配合普發消費金推加倍券

相關新聞

今年首颱「洛鞍」生成！ 最新路徑、對台影響出爐

根據日本氣象廳資料顯示，今年首個颱風「洛鞍」生成。中央氣象署預報員趙竑今天指出，今年第一號颱風「洛鞍」，路徑向北移動再轉...

卡式爐配大鍋突爆炸！金屬碎片刺進大腿…消防示警：如餐桌手榴彈

看似方便的卡式爐，若使用不當恐釀嚴重爆炸事故。經常宣導消防安全的「消防員神主牌」，昨(14)日於Threads分享一起急診案例，多名年輕人因卡式爐爆炸受傷，大腿遭金屬碎片炸得皮開肉綻，起因竟只是「鍋子太大」。

2026台灣燈會小提燈「喔熊馬抵嘉」 3月3日至15日現場限量發放

2026台灣燈會3月3日至15日在嘉義縣登場，期間限量發放「喔熊馬抵嘉」小提燈，發完為止。小提燈「喔熊馬抵嘉」將馬年與嘉...

估流感春節進入流行期…單周就醫人恐達13萬 初一至初三開特別門診

去年春節就診人次逾19萬人，各大醫院急診壅塞，疾管署長羅一鈞指出，今年觀察，流感疫情自上周開始爬升，預估每周以5至10％...

愛喝手搖！26歲女送醫已腎衰竭「得終生洗腎」 崩潰喊：我還這麼年輕

近年台灣年輕族群洗腎案例逐年增加，成為醫界高度關注的健康警訊。許多患者在確診前並無明顯慢性病史，也缺乏腎臟疾病相關警覺，往往是在健檢數值異常，或因突發身體不適送醫後，才驚覺腎功能已嚴重受損，甚至必須立刻接受洗腎治療。醫師指出，年輕人洗腎常來得又快又急，對患者及家屬都是沉重衝擊。

天冷膝蓋卡卡 醫示警這類肉品別吃：恐加重關節發炎

氣溫轉涼，不少人在上下樓梯時，開始覺得膝蓋卡卡、甚至隱隱作痛。疼痛專科醫師邱柏鈞提醒，氣溫下降會讓身體循環變慢，組織修復效率也跟著降低，關節周圍累積的發炎物質不容易被代謝掉，若飲食又踩到地雷，關節不適感往往會更加明顯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。