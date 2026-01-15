快訊

防三寶！學者：機車騎士每年回駕訓班「就像每年打疫苗」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
機車道路駕訓班會有2小時，帶著學員實際騎乘3公里的路線。圖／大台北駕訓班提供
機車道路駕訓班會有2小時，帶著學員實際騎乘3公里的路線。圖／大台北駕訓班提供

台北市交通局補助機車駕訓課程，初考駕照或回訓者都能報名，根據數據顯見，參加駕訓班者較未受訓者，違規風險和肇事風險都有下降。交通學者贊成，特別提到回訓如同打流感疫苗般重要，也認為現在推行機車駕訓班，未來道路上就會有更多該族群上路，是一件好事。

機車駕訓班除了因應回訓之外，有部分也是機車考照越趨嚴格。陽明交通大學運輸與物流管理學系教授吳昆峯認同，「考照引導教學」就會去學習考試所要學習的內容，雖然考照的內容還有很大的進步空間，但絕對比起不學就上路要來得好。

同樣地，他說，考過駕照後回訓，可以比擬成每年定期施打流感疫苗，像是新的道路工程措施，該怎麼行駛等要特別留意。

不過，他認為，回訓如果能做得更為便利，像是有些線上教學，看完之後能了解市府傳達對於交通安全的內容，之後再有個簡單考試，以確認是否清楚了解。

吳昆峯說，目前回訓制度僅有酒駕或記點到一定程度的駕駛，建議也要將有過肇事紀錄、重大違規紀錄的駕駛做起，「國內較少討論過回訓，但這樣的概念去誘導駕駛人安全駕駛，本身制度是好的。」

此外，他也分析，三種族群最需要駕照，第一類就是年輕人，雖然考照變難會抱怨，但是還是會去乖乖考照，第二類是酒駕被吊照者，同樣可能會有怨言，但這本身就是一種處罰，對該族群的人也要祭出鐵腕。

反而，外籍配偶、有年紀卻從頭到尾都沒有考過駕照者更要給予協助，吳昆峯舉例，在美國有些家庭是僅有一輛汽車且都是丈夫開，若有天丈夫過世，妻子仍有開車需求，一定還是得用到汽車者，反之，類似族群者，政府就可以特別給予協助。

「現在不做這些考試，難道10多年後再來討論這樣課題嗎？」吳昆峯認為，若從現在開始有上駕訓班者，未來這一類型的駕駛就會增多，何不就從現在開始。

最後，他說，考訓其實不只是交通局的任務，像是高齡者回訓，就應該以衛生局、社會局、民政局等會遇到該足詢的局處來資源整合；又像是學生容易發生機車事故，就要由面向學生的教育局整合，屆時資源才能夠放大、有所成效。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

機車訓練班會著重在容易發生事故的樣態教學等內容。圖／大台北駕訓班提供
機車訓練班會著重在容易發生事故的樣態教學等內容。圖／大台北駕訓班提供

