機車筆試新制改全選擇題變更難 監理站建議「這麼做」較易通過

機車筆試從元月30日起，刪除是非題改為50題選擇題，彰化縣原本通過比例約7成，預期新制實施會更低，很多民眾搶在新制實施前預約考照，但每天只有60名預約限額，不易如願。彰化監理站建議，民眾考照去駕訓班接受輔導，由交通部補助1300元、縣府加碼1千元，實際花費約1千元，通過機會相對較高。

彰化監理站指出，機車筆試新制的題型刪除是非題，出題改採50題3選1選擇題，題庫共有1050題選擇題，導入以人為本核心理念，題型架構分為正確觀念與態度占24%、主動讓文化24%、安全駕駛能力22%，以及占比最高的危險感知能力30%共4類。

依彰化縣監理站統計，機車考照筆試尚未實施新制前，彰化監理站去年筆試通過比率為69.7%，預期元月30日起實施的新制，刪去是非題改為全選擇題後，通過的難度將更高。目前，各級學校陸續放寒假，很多符合考照年齡的學生，紛紛利用寒假期間考機車駕照，並搶在新制實施前預約考試，但每天預約名額只有60名，深感焦慮。

彰化監理站指出，機車考照包括筆試及場地考試，為了讓考照更容易，建議民眾去駕訓班補習。交通部公路局為鼓勵民眾參加駕訓班建立安全駕駛觀念，積極推動機車駕訓補助，只要完成普通重型機車駕訓可獲交通部1300元補助，縣府也加碼1000元補助，合計2300元，由於有名額限制，需在期限內完成申請與考照。

目前彰化縣機車駕訓班共有6家，分別是國彰、中興、全國、民光、豐田、順興等。