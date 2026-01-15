快訊

乘客驚恐四散！忠孝新生站傳亮「刀」 北捷發聲：列車行駛未受影響

張文縱火燒租屋處、現金「不留退路」 檢依證據研判：歸類為輕生

國民黨發布新人事 楊永明、蔡明忠出任政策會副執行長

機車筆試新制改全選擇題變更難 監理站建議「這麼做」較易通過

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
機車筆試從元月30日起，刪除是非題改為50題選擇題，彰化縣原本通過比例約7成，預期新制實施會更低，很多民眾搶在新制實施前預約考照。圖／彰化監理站提供
機車筆試從元月30日起，刪除是非題改為50題選擇題，彰化縣原本通過比例約7成，預期新制實施會更低，很多民眾搶在新制實施前預約考照。圖／彰化監理站提供

機車筆試從元月30日起，刪除是非題改為50題選擇題，彰化縣原本通過比例約7成，預期新制實施會更低，很多民眾搶在新制實施前預約考照，但每天只有60名預約限額，不易如願。彰化監理站建議，民眾考照去駕訓班接受輔導，由交通部補助1300元、縣府加碼1千元，實際花費約1千元，通過機會相對較高。

彰化監理站指出，機車筆試新制的題型刪除是非題，出題改採50題3選1選擇題，題庫共有1050題選擇題，導入以人為本核心理念，題型架構分為正確觀念與態度占24%、主動讓文化24%、安全駕駛能力22%，以及占比最高的危險感知能力30%共4類。

依彰化縣監理站統計，機車考照筆試尚未實施新制前，彰化監理站去年筆試通過比率為69.7%，預期元月30日起實施的新制，刪去是非題改為全選擇題後，通過的難度將更高。目前，各級學校陸續放寒假，很多符合考照年齡的學生，紛紛利用寒假期間考機車駕照，並搶在新制實施前預約考試，但每天預約名額只有60名，深感焦慮。

彰化監理站指出，機車考照包括筆試及場地考試，為了讓考照更容易，建議民眾去駕訓班補習。交通部公路局為鼓勵民眾參加駕訓班建立安全駕駛觀念，積極推動機車駕訓補助，只要完成普通重型機車駕訓可獲交通部1300元補助，縣府也加碼1000元補助，合計2300元，由於有名額限制，需在期限內完成申請與考照。

目前彰化縣機車駕訓班共有6家，分別是國彰、中興、全國、民光、豐田、順興等。

機車筆試從元月30日起，刪除是非題改為50題選擇題，彰化縣原本通過比例約7成，預期新制實施會更低，很多民眾搶在新制實施前預約考照。圖／彰化監理站提供
機車筆試從元月30日起，刪除是非題改為50題選擇題，彰化縣原本通過比例約7成，預期新制實施會更低，很多民眾搶在新制實施前預約考照。圖／彰化監理站提供

監理站 駕訓班 交通部 駕照

延伸閱讀

彰化擴大隨袋徵收適用對象 小型工廠、攤商夜市納入收費

首都機車死傷人數占20.8% 駕訓補助6500外縣市也能拿

淡江大橋通車活動「100人躺橋看海看星空」商標註冊還在申請中

吳音寧人馬巫宛萍參選彰化溪州鄉長 黃盛祿之妻選議員

相關新聞

今年首颱「洛鞍」生成！ 最新路徑、對台影響出爐

根據日本氣象廳資料顯示，今年首個颱風「洛鞍」生成。中央氣象署預報員趙竑今天指出，今年第一號颱風「洛鞍」，路徑向北移動再轉...

卡式爐配大鍋突爆炸！金屬碎片刺進大腿…消防示警：如餐桌手榴彈

看似方便的卡式爐，若使用不當恐釀嚴重爆炸事故。經常宣導消防安全的「消防員神主牌」，昨(14)日於Threads分享一起急診案例，多名年輕人因卡式爐爆炸受傷，大腿遭金屬碎片炸得皮開肉綻，起因竟只是「鍋子太大」。

2026台灣燈會小提燈「喔熊馬抵嘉」 3月3日至15日現場限量發放

2026台灣燈會3月3日至15日在嘉義縣登場，期間限量發放「喔熊馬抵嘉」小提燈，發完為止。小提燈「喔熊馬抵嘉」將馬年與嘉...

估流感春節進入流行期…單周就醫人恐達13萬 初一至初三開特別門診

去年春節就診人次逾19萬人，各大醫院急診壅塞，疾管署長羅一鈞指出，今年觀察，流感疫情自上周開始爬升，預估每周以5至10％...

愛喝手搖！26歲女送醫已腎衰竭「得終生洗腎」 崩潰喊：我還這麼年輕

近年台灣年輕族群洗腎案例逐年增加，成為醫界高度關注的健康警訊。許多患者在確診前並無明顯慢性病史，也缺乏腎臟疾病相關警覺，往往是在健檢數值異常，或因突發身體不適送醫後，才驚覺腎功能已嚴重受損，甚至必須立刻接受洗腎治療。醫師指出，年輕人洗腎常來得又快又急，對患者及家屬都是沉重衝擊。

天冷膝蓋卡卡 醫示警這類肉品別吃：恐加重關節發炎

氣溫轉涼，不少人在上下樓梯時，開始覺得膝蓋卡卡、甚至隱隱作痛。疼痛專科醫師邱柏鈞提醒，氣溫下降會讓身體循環變慢，組織修復效率也跟著降低，關節周圍累積的發炎物質不容易被代謝掉，若飲食又踩到地雷，關節不適感往往會更加明顯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。