聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
中油澄清:大潭藻礁G1 區柴山多杯孔珊瑚114年第4季最新觀測數據回升至48群株，與近年同期數據相當。圖／中油提供
中油澄清:大潭藻礁G1 區柴山多杯孔珊瑚114年第4季最新觀測數據回升至48群株，與近年同期數據相當。圖／中油提供

環團15日召開記者會，質疑中油三接工程導致大潭藻礁G1區柴山多杯孔珊瑚數量驟減。中油公司澄清，114年第4季觀測數據顯示G1 區柴山多杯孔珊瑚活群株數回升至48群株，與近3年同期調查的群株數相當，證實生態依舊存續，絕非「完全消失」。

中油指出，環保團體拍攝大潭藻礁區柴山多杯孔珊瑚照片，表示該等珊瑚面臨大浩劫等情事，經海洋大學專業團隊比對結果，多為誤判、拍錯點位或角度落差所致，並非如環保團體所述柴山多杯孔珊瑚已死亡或屍骨難覓。

中油表示，根據空拍照片，三接工程興建前（106年），該區域就曾出現大規模積沙現象，顯見漂沙、積沙都是自然海岸常態，加上114年第3季適逢年度天文大潮，受潮汐影響，退潮水深較往年平均少約10公分，部分珊瑚群株因仍處於水面下而增加觀測難度，致使大部分群株未被紀錄。

隨著積沙現象緩解，114年第4季即在G1區觀測到柴山多杯孔珊瑚活群株數回升至48群株，中油說，可證明珊瑚確實仍存活，僅因自然環境變動暫時無法於前一季觀測。

環團引述114年10月20日觀塘工業區生態保育執行委員會第29次會議中海洋委員會海洋保育署出席委員的發言，提及114年第4季僅發現17株活群株數，中油澄清，該數據為10月的調查結果，未包含11月及12月的調查數據，中油已向海洋保育署說明。

根據中油長期監測數據，111年第4季、112年第4季、113年第4季G1區活群株數分別為48、42、47群株，與114年第4季48群株無顯著差異，中油強調，生態保育應回歸長期監測數據，不宜以短期的監測值斷定生態是否存續。

中油 珊瑚 柴山

相關新聞

北市2家出現致癌黃魚 旭集、七海酒樓、遠東Café螃蟹重金屬超標

北市衛生局把關民眾食用安全，今公布去年11月至賣場、餐廳及市場等地抽驗32件生鮮水產品的結果，其中5件不符規定，包含去年...

賈永婕登頂101後被許願「未來考慮開放售票嗎？」賈董：可以評估看看

台北101董事長賈永婕昨天曝光她登上台北101大樓最頂端、手指著避雷針的照片，勇猛的舉動讓大家封她「最瘋的董事長」。今天...

老農津貼加碼至1萬 農業部：提升晚年基本生活保障

行政院今通過農業部擬具的「老年農民福利津貼暫行條例」第2條、第4條及第7條修正草案，調整老年農民福利津貼發放額度及排富標...

首都機車死傷人數占20.8% 駕訓補助6500外縣市也能拿

北市機車死傷人數當中，18到24歲族群占20.8％比例高，因應機車考照制度今年9月推機車道路駕駛訓練、2027年10月試...

環團控大潭藻礁數量驟減 中油回應：環團拍錯點位、誤判

環團15日召開記者會，質疑中油三接工程導致大潭藻礁G1區柴山多杯孔珊瑚數量驟減。中油公司澄清，114年第4季觀測數據顯示...

政院拍板老農津貼調至1萬 鍾佳濱：緊盯進度確保錢盡快撥入農友戶頭

行政院拍板通過「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案，將老農津貼由8110元調高至1萬元。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，...

