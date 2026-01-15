快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
氣溫轉涼，不少人在上下樓梯時，覺得膝蓋卡卡、甚至隱隱作痛。示意圖／AI生成
氣溫轉涼，不少人在上下樓梯時，覺得膝蓋卡卡、甚至隱隱作痛。示意圖／AI生成

氣溫轉涼，不少人在上下樓梯時，開始覺得膝蓋卡卡、甚至隱隱作痛。疼痛專科醫師邱柏鈞提醒，氣溫下降會讓身體循環變慢，組織修復效率也跟著降低，關節周圍累積的發炎物質不容易被代謝掉，若飲食又踩到地雷，關節不適感往往會更加明顯。

邱柏鈞在任職診所的臉書粉專發文指出，天冷時走路覺得膝蓋卡住，與發炎物質堆積有關。此時若能選擇富含Omega-3脂肪酸、膠原蛋白、維生素C及具抗發炎效果的原型食物，有助於降低體內發炎反應，並維持關節潤滑與修復所需的良好環境，進而改善活動時的不適感。

他也整理出幾類對關節保養有幫助的飲食，包括富含Omega-3的深海魚、堅果；提供膠原蛋白的雞肉、魚骨湯；含有維生素C的新鮮水果，以及深綠色蔬菜、薑、薑黃等具抗發炎特性的食物。同時，也別忽略補充足夠水分與適量電解質，幫助身體正常代謝。

至於應該避免的地雷飲食，邱柏鈞提醒，高糖食物、含糖飲料、油炸食品、反覆加熱的油品、加工肉品與酒精，都可能加重關節發炎。其中酒精更要特別留意，隨著農曆年前聚餐、尾牙增加，飲酒機會變多，但酒精會影響肝臟代謝發炎物質，若已有關節卡卡或腫脹情況，建議暫時避免飲酒，以免不適症狀進一步惡化。

天冷膝蓋卡卡 醫示警這類肉品別吃：恐加重關節發炎

氣溫轉涼，不少人在上下樓梯時，開始覺得膝蓋卡卡、甚至隱隱作痛。疼痛專科醫師邱柏鈞提醒，氣溫下降會讓身體循環變慢，組織修復效率也跟著降低，關節周圍累積的發炎物質不容易被代謝掉，若飲食又踩到地雷，關節不適感往往會更加明顯。

